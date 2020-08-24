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24.08.2020 13:39
Рубрика: Происшествия

Под Воронежем завели дело о гибели пяти человек в выгребной яме

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Воронежское управление СК РФ возбудило уголовное дело о гибели трех взрослых и двоих детей в поселке совхоза "Воронежский".

На Камчатке при пожаре погиб трехлетний ребенок

Напомним, трагедия произошла вечером в воскресенье. Трехлетняя девочка наступила на крышку неплотно закрытого люка выгребной ямы. Крышка повернулась и ребенок упал вниз. Это произошло на глазах у матери - та, не раздумывая, прыгнула следом. Потом в яму прыгнули ее восьмилетняя дочь и муж. Все они мгновенно погибли от отравления скопившимися в яме ядовитыми газами. На шум прибежали соседи, отец и сын - они также спустились в яму, пытаясь спасти людей. Сын погиб, еле живого отца вытащили спасатели и отправили в реанимацию.

- Сейчас состояние пострадавшего удовлетворительное, он готовится к выписке, - рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - рассказали в СК.

Администрация Новоусманского района выразила соболезнования родным погибших и взяла на себя хлопоты по организации похорон. Специалисты отдела опеки занимаются устройством судеб двух малолетних девочек из погибшей многодетной семьи - пока их забрала к себе тетя.

Кстати

В канализационных системах высока вероятность скопления ядовитых газов - в первую очередь метана, предупредили в МЧС. Находиться там без средств защиты опасно для жизни. При необходимости опуститься в коллектор или выгребную яму необходимо иметь наверх помощника, способного вытянуть пострадавшего на поверхность.

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