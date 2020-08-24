Минприроды поддержало идею создания на Куштау охраняемой территории

Предложение властей Башкирии о создании на шихане Куштау охраняемой природной территории поддержало Министерство природы России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

22 августа Минприроды России получило письмо от главы республики Радия Хабирова, в котором он предложил создать на горе-шихане Куштау охраняемую природную территорию регионального значения. В министерстве сообщили, что готовы оказать в этом вопросе содействие, а также не исключили возможность в будущем придать этой территории охранный статус федерального значения.

Напомним, шихан Куштау является древним коралловым рифом, образовавшимся на дне Пермского моря более 230 миллионов лет назад. Эта гора должна была стать источником сырья (известняка) для Башкирской содовой компании, которая при попытке начать георазведку встретила сопротивление местного населения. В Конфликт был вынужден вмешаться глава РБ Радий Хабиров, который остановил все работы и дал срок две недели на переговоры представителей компании и защитников шихана. По истечении этого срока, если прийти к компромиссу не удастся, Куштау придадут охранный статус, пообещал Радий Хабиров.