Volkswagen дал добро на разработку нового Passat, но с ним есть проблемы

Компания Volkswagen приняла решение о разработке девятой генерации Passat. Споры о том, нужна ли модель, велись на протяжении нескольких лет.

Точку в прениях поставил Герберт Дисс, который привёл весомые аргументы в пользу нового Passat: рост популярности Arteon - автомобиля аналогичного размера, и работу над серийной версией концепта I.D. Vizzion, хорошо воспринятого публикой на премьере в 2018 году.

Издание Autocar сообщает, что новая генерация Volkswagen Passat появится в 2023 году и будет создана на обновлённой версии модульной платформы MQB. Она позволит создать дизель- и бензин-гибридные модификации, полностью электрифицированную версию, предусматривает возможность оснащения автомобиля системой полного привода.

Разработка дизайна нового поколения Passat уже завершена - он будет выполнен в более консервативном ключе, чем Arteon и серийная версия I.D. Vizzion. Остаётся неизвестным, в каких типах кузова будет продолжать жизнь Passat: однозначно сохранится универсал и его "вседорожная" версия Alltrack, а вот седан может быть заменён лифтбеком - на манер Skoda Superb, с новым поколением которого "немец" разделит платформу.

Перед компанией стоит сложная задача: все три модели - Arteon, серийный I.D. Vizzion и новый Passat - практически одинакового размера, и важно найти покупателя для каждой. К тому же, если у Passat будет электрическая версия, то внутренняя конкуренция с I.D. Vizzion будет предельно жёсткой.

В России цены на Volkswagen Passat текущего поколения начинаются от 1 829 000 рублей. Седан предлагается с турбированными двигателями 1.4 TSI и 2.0 TSI мощностью 150 и 190 л.с. соответственно, в базе - 6-ступенчатая МКП, для остальных комплектаций предусмотрен 7-скоростной "робот".