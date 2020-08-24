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Вышел первый трейлер триллера с Кевином Костнером "Отпусти его"

Новости
    24.08.2020, 13:10
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Убедительно выглядящий обладатель двух "Оскаров" Кевин Костнер плюс номинант "Оскара" Дайан Лэйн (тот же дуэт, что играл земных родителей Кларка Кента в "Человеке из стали") в пасмурном триллере "Отпусти его" (Let Him Go) - достойно "нарезанный" ролик картины доступен на YouTube.

Фото: youtube.com
Вышел русский трейлер криминальной комедии "Героические лузеры"

Синопсис: после потери сына шериф на пенсии и его жена покидают свое ранчо в Монтане и, чтобы вызволить внука из лап опасной семьи, отправляются в Дакоту. От чего опасная семья, как видим, совсем не в восторге. Хотя и хохочет зловеще и глумливо.

Режиссер, автор сценария и продюсер - Томас Безуча ("Привет семье!", "Монте-Карло").

В основе - роман Ларри Уотсона.

В других ролях: номинант "Оскара" Лесли Мэнвилл ("Малефисента", демоническая Лидия Куигли из "Куртизанок"), Кэйли Картер ("Миссис Америка"), Бу Бу Стюарт ("Мир Дикого Запада"), Джеффри Донован ("Фарго", "Ясновидец") - как всегда на своем месте, Райан Брюс ("Люцифер").

Российская премьера - 10 декабря. Мировая - месяцем раньше.

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