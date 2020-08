Вышел первый трейлер триллера с Кевином Костнером "Отпусти его"

Убедительно выглядящий обладатель двух "Оскаров" Кевин Костнер плюс номинант "Оскара" Дайан Лэйн (тот же дуэт, что играл земных родителей Кларка Кента в "Человеке из стали") в пасмурном триллере "Отпусти его" (Let Him Go) - достойно "нарезанный" ролик картины доступен на YouTube.

Синопсис: после потери сына шериф на пенсии и его жена покидают свое ранчо в Монтане и, чтобы вызволить внука из лап опасной семьи, отправляются в Дакоту. От чего опасная семья, как видим, совсем не в восторге. Хотя и хохочет зловеще и глумливо.

Режиссер, автор сценария и продюсер - Томас Безуча ("Привет семье!", "Монте-Карло").

В основе - роман Ларри Уотсона.

В других ролях: номинант "Оскара" Лесли Мэнвилл ("Малефисента", демоническая Лидия Куигли из "Куртизанок"), Кэйли Картер ("Миссис Америка"), Бу Бу Стюарт ("Мир Дикого Запада"), Джеффри Донован ("Фарго", "Ясновидец") - как всегда на своем месте, Райан Брюс ("Люцифер").

Российская премьера - 10 декабря. Мировая - месяцем раньше.