Китайский "Майбах" оказался дешевле Audi A6, Mercedes E-Class и BMW 5 Series

В Китае стартовали продажи нового бизнес-седана Hongqi H9, который создавался при участии экс-дизайнера Rolls-Royce Джайлса Тейлора. Китайский "Майбах" оказался намного дешевле конкурентов из "немецкой тройки".

Длина Hongqi H9 составляет 5137 мм, ширина - 1904 мм, высота - 1493 мм, размер колёсной базы - 3060 мм. Для сравнения, габариты Mercedes-Benz E-Class: 5065х1860х1484 мм, длина колёсной базы немецкого седана составляет 3079 мм.

Для Hongqi H9 два двигателя: турбированная "четвёрка" объёмом 2.0 литра мощностью 252 л.с. (умеренный гибрид) и 3-литровый турбированный V6 мощностью 283 л.с. Оба работают в паре с 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями, привод - задний.

Цена на базовую версию "китайца" составляет 309 800 юаней (3 335 000 рублей). Mercedes-Benz E 260 L со 184-сильным 1.5-литровым турбомотором стоит в КНР от 429 800 юаней, длиннобазный вариант Audi A6L 40 TFSI - от 409 800 юаней, BMW 525Li обойдётся в 426 900 юаней.

Фото: www.autohome.com.cn

Седан H9 также оказался дешевле Cadillac CT6, за который просят минимум 373 900 юаней, но дороже базового Lexus ES 200, безусловно, не идущего ни в какое сравнение по опциональному наполнению с Hongqi H9, - от 209 900 юаней.

В базовой комплектации H9 уже присутствуют светодиодные матричные фары, панорамный люк, подогрев наружных зеркал заднего вида, сиденье водителя с электрической регулировкой, 4-зонный климат-контроль с системой мониторинга качества воздуха, запуск двигателя с кнопки, круиз-контроль, датчики парковки, мультимедийная система с точкой доступа Wi-Fi, беспроводная зарядка смартфона.

Следующей новинкой Hongqi, которая выполнена в новом дизайнерском ключе, является большой электрический кроссовер E-HS9 с максимальным запасом хода 510 км.