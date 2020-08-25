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25.08.2020 12:13
Рубрика: Общество

Вызов принят!

Текст: Наталья Кравченко (Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию образования и просветительской деятельности, директор по стратегическому развитию Кружкового движения Национальной технологической инициативы)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 188(8242)
В период пандемии особенно кардинально и стремительно менялась сфера образования. Учителям пришлось буквально на ходу внедрять непривычные методики ведения занятий, работы с классом и проверки знаний учеников. Родителям - на протяжении нескольких недель балансировать между выполнением служебных обязанностей и помощью детям в процессе обучения. Для школьников же это был настоящий вызов, толчок к самоорганизации и тренировка способности "научиться учиться".

Конечно, этот вынужденный эксперимент прошел не совсем удачно. Но в текущей ситуации дальнейшее развитие проекта "Цифровая образовательная среда" становится приоритетом. Оно позволит создать современное и безопасное цифровое пространство для учебы, обеспечив высокое качество и доступность знаний.

Фото: Gettyimages
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Базовое условие для развития "цифры" в образовании - создание необходимой качественной инфраструктуры, а это и обеспечение материально-технического оснащения всех школ, и проведение в них высокоскоростного интернета. Следующие важные моменты - внедрение сервисов с качественным контентом, создание эффективных механизмов управления сферой образования и, само собой, подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации педагогов.

Доступный высокоскоростной интернет в школах - та задача, о которой говорится не один год. Сегодня она приобрела особую актуальность. Реализация инфраструктурного этапа по стране неоднородна. Например, на Курильских островах высокоскоростной интернет благодаря проекту уже появился, а вот на соседней Камчатке это пока что тяжело реализовать, что сужает возможности детей участвовать в олимпиадах и соревнованиях, многие из которых сейчас проходят онлайн.

Следующий этап реализации федерального проекта - создание цифровой образовательной среды и сервисов, обеспечивающих равный доступ к качественному образовательному контенту. С 1 сентября 2020 года в ряде регионов страны начнется эксперимент по внедрению этой среды в учреждениях образования детей и взрослых. В качестве пилотных площадок выбраны 14 субъектов РФ, от Калининградской области до Сахалина. Центральный округ представлен Калужской и Московской областями.

Главное опасение противников "цифровой образовательной среды" - уход от традиционных занятий

Главное опасение противников "цифровой образовательной среды" - уход от традиционных занятий в школах. Но никто не спорит, что занятия в классах и живое общение с педагогом - необходимая и незыблемая часть образовательного процесса. Поэтому смысл проекта состоит в том, чтобы внедрять и распространять лучшие цифровые решения, сохраняя и развивая при этом традиции отечественной школы, а не в том, чтобы просто подменять практику живого общения видеоконференциями или просмотром обучающих роликов.

Сегодня есть системы, который позволяют анализировать "цифровой след" школьников - их участие в олимпиадах, соревнованиях, конкурсах и проектах, их достижения разных лет. В частности, такую цифровую платформу - "Талант" - запустило Кружковое движение Национальной технологической инициативы. Система аккумулирует полученные данные и предлагает ребенку траектории дальнейшего развития.

Фото: iStock
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Пандемия COVID-19 поставила всех нас перед вызовом. Для большинства он стал полной неожиданностью. Но этот же вызов ежедневно принимают тысячи детей, которые просто не могут посещать школу в силу ограниченных возможностей здоровья. Сейчас задача по организации обучения детей во время длительного лечения ложится на муниципалитеты и педагогов-волонтеров. "Цифровая образовательная среда" могла бы стать для них хорошим подспорьем и открыть массу новых возможностей для обучения и раскрытия своих талантов.

Эксперты сферы образования сходятся во мнении: развитие "цифры" в школьном образовании позволит создавать, внедрять и распространять новые методики преподавания и работы с детьми, совершенствовать образовательные подходы, сочетать возможности онлайн- и офлайн-обучения, оставляя больше времени для практики и проектной деятельности. Грамотное использование цифровых возможностей может существенно оптимизировать время педагога на подготовку к уроку, проверку домашних заданий и мониторинг успеваемости. Все вместе, как итог, должно снять с педагогов излишнюю нагрузку и сделать образовательный процесс более творческим. Наконец, это наш шанс сблизить школу с подрастающим "цифровым" поколением.

Очень важно помочь учителям адаптироваться к новым условиям

Несомненно, успех федерального проекта во многом зависит от готовности педагогов и школ использовать те возможности, которые предоставляет "цифра". Этому нужно обучать, нужно собирать и распространять лучшие практики.

Очень важно помочь учителям адаптироваться к новым условиям и быстро получить "цифровые" навыки. В рамках федерального проекта предусмотрены масштабные программы повышения квалификации педагогов - направленные именно на развитие их компетенций в области современных технологий. Взрослым и опытным учителям нужна помощь молодых коллег, в том числе студентов, привыкших работать с гаджетами и всевозможными программами. Весной хороший пример подали участники акции "Волонтеры просвещения": студенты педагогических вузов подключились к решению "цифровых" проблем возрастных педагогов и помогали им как в настройке оборудования, так и в проведении онлайн-занятий.

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