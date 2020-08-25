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25.08.2020 14:55
Рубрика: Происшествия

Ликвидацией катастрофы в Усолье-Сибирском займется один оператор

Текст: Ольга Игнатова

Подведомственный Росатому Федеральный экологический оператор определен единственным исполнителем работ по ликвидации накопленного экологического ущерба в Усолье-Сибирском. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости www.ria.ru
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Комментируя это решение, вице-премьер Виктория Абрамченко отметила, что работа над ликвидацией накопленного экологического вреда требует уникального опыта, компетенций, серьезной технической подготовки. "Поэтому на территории уже работают специалисты Минобороны, МЧС, Росатома. Некоторые опасные объекты на промплощадке требуют незамедлительной ликвидации. Большое внимание будет уделено безопасности проводимых работ, предусмотрена многоуровневая защита - системы подавления возможных выбросов и постоянный экологический мониторинг, как на территории "Усольехимпрома", так и за ее пределами", - подчеркнула Абрамченко.

Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать и реализовать план мероприятий по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов, очистке загрязнённых территорий в городе Усолье Сибирском. Уже в этом году необходимо завершить демонтаж и демеркуризацию конструкций цеха ртутного электролиза - основного источника загрязнения территории промплощадки.

Предстоит привести в безопасное состояние пять содержащих отходы I и II классов опасности аварийных емкостей с организацией их хранения и передачи на утилизацию. Кроме того, поставлена задача создать в нынешнем году и защитные противофильтрационные экраны вдоль берега Ангары.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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