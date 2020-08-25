Омское минприроды обьяснило, зачем экологам шапки из каракуля

Омское минприроды ввело специальную униформу для должностных лиц, уполномоченных на осуществление регионального государственного надзора. За счет дотационного местного бюджета защитников природы оденут в шапки из каракуля, изготавливаемые из новорожденных ягнят.

В приказе за подписью министра природных ресурсов и экологии региона Ильи Лобова указано, что для главного инспектора-мужчины и его зама вводятся шапка-финка из меха каракуля, фуражка и кепи. Женщинам - главным инспекторам и их заместителям выдадут пилотку и каракулевую шапку-кубанку.

Новая форма экологов вызвала бурю возмущения у горожан. Во-первых, каракуль - это кожа с мехом, снятая с ягнят на первые сутки после рождения. Не самая подходящая одежда для защитников природы. Тем более что буквально на днях президент РФ отменил ношение каракулевых шапок армейскими офицерами. Головные уборы для полковников и генералов Вооруженных Сил РФ теперь будут шить из обычного меха.

Во-вторых, многие омичи не поняли острую необходимость введения специальной формы для местных экологов в условиях дефицита бюджета. Ведь приобретать одежду для инспекторов будут за счет из без того скудной региональной казны. А помимо шапок из каракуля министерство планирует пошить для своих сотрудников сразу несколько комплектов одежды. Ведомство разработало повседневные и полевые костюмы в летнем и зимнем варианте. Предусмотрены также галстуки, шарфы, рубашки, блузки и брюки с лампасами. Судя по всему, работа над деловым гардеробом омских экологов была проведена колоссальная. В официальном документе подробно прописаны даже расстояние между декоративными погончиками и нашивками, размеры отделочных строчек и внешний вид гульфика.

В какую сумму обойдутся новые наряды природоохранников, в региональном министерстве "РГ" пояснить не смогли. "Объемы закупки форменной одежды будут определены с учетом штатной численности государственных инспекторов в Министерстве", - говорится в ответе на запрос. При этом в Прииртышье не хватает газоанализаторов и стационарных постов для контроля за состоянием воздуха. На протяжении нескольких лет в Омской области не могут установить источник ядовитых выбросов, от которых практически ежедневно задыхаются местные жители.

В самом минприроды необходимость в покупке униформы и шапок из каракуля объясняют спецификой прохождения государственной гражданской службы.

- В обязанности названных должностных лиц входит выезд на места несанкционированного размещения отходов и промышленные объекты, в том числе в сложных погодных условиях, - сообщил "РГ" руководитель ведомства Илья Лобов.

Между тем сотрудники Минприроды России как-то обходятся без каракулевых шапок и брюк с лампасами, несмотря на то что выполняют такие же должностные обязанности, как и их омские коллеги. В сложных погодных условиях они выезжают на свалки и мусорные полигоны в обычных защитных костюмах и шерстяных шапочках.

- Считаете ли вы этичным забивать новорожденных ягнят на шапки сотрудникам, в функционал которых входит защита и бережное отношение к природным ресурсам? - спросил корреспондент "РГ" у министра Лобова.

- Ношение изделий из натурального меха не запрещено законодательством РФ и не противоречит кодексу этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Омской области, - ответил министр.

Однако пообещал рассмотреть возможность замены натурального каракулевого меха на искусственный.