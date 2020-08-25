Омское минприроды обьяснило, зачем экологам шапки из каракуля

Новости

КС Беларуси заявил о неправомочности попыток пересмотра итогов выборов 12:48
В Британии планируют штрафовать родителей, не пускающих детей в школы 12:33
Директора Московского театра кукол обманул лже-страховщик 12:26
Сценаристка "Джуно" Диабло Коуди займется ремейком "Суперкрошек" 12:21
Концерн "Алмаз-Антей" подписал контракт с Минском на ремонт ракет С-300 12:19
МВД Беларуси прокомментировало последние акции протеста 11:57
В Верховной раде объявили о приходе второй волны COVID-19 на Украину 11:53
На МКС завершилась изоляция экипажа на российском сегменте 11:53
В Москве останется один троллейбусный маршрут 11:37
Вышел новый трейлер "Воспитанных волками" Ридли Скотта 11:35
Томас Винтерберг впервые поработает на телевидении 11:26
Опрос: В Германии каждый второй не может обойтись без видеоигр 11:20
Движение по новой развязке на трассе "Беларусь" откроют до конца года 11:10
Назван среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 в Москве 10:59
Писателя Владислава Крапивина перевели из реанимации в обычную палату 10:39
Мошенники в Москве продавали пенсионерам лапшу под видом лекарств 10:36
Ставки по кредитам почти в 2,5 раза превысили ставки по вкладам 10:18
Обновленный вариант АК-12 показали на видео 10:11
В Москве начали установку фонарей, позволяющих распознавать лица 10:09
За сутки в Москве вылечились от коронавируса 1155 пациентов 09:49
По Москве поедут ретротроллейбусы 09:47
В комитете Госдумы по охране здоровья против переноса начала учебного года 09:31
Ученые ДВФУ разрабатывают новые методы лечения опухоли головного мозга 09:02
Более 8 тысяч материалов собрано в ходе акции "Москва - с заботой об истории" 08:55
США и Китай признали прогресс в торговой сделке 08:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия в сентябре зарегистрирует еще одну вакцину против COVID-19
Россия в сентябре зарегистрирует еще одну вакцину против COVID-19
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
25.08.2020 11:18
Рубрика: Власть

Омское минприроды обьяснило, зачем экологам шапки из каракуля

Текст: Наталья Граф (Омск)
Омское минприроды ввело специальную униформу для должностных лиц, уполномоченных на осуществление регионального государственного надзора. За счет дотационного местного бюджета защитников природы оденут в шапки из каракуля, изготавливаемые из новорожденных ягнят.

В приказе за подписью министра природных ресурсов и экологии региона Ильи Лобова указано, что для главного инспектора-мужчины и его зама вводятся шапка-финка из меха каракуля, фуражка и кепи. Женщинам - главным инспекторам и их заместителям выдадут пилотку и каракулевую шапку-кубанку.
Печать эпохи: "Шуба-клош из каракуля должна быть заклеймена позором!.."

Новая форма экологов вызвала бурю возмущения у горожан. Во-первых, каракуль - это кожа с мехом, снятая с ягнят на первые сутки после рождения. Не самая подходящая одежда для защитников природы. Тем более что буквально на днях президент РФ отменил ношение каракулевых шапок армейскими офицерами. Головные уборы для полковников и генералов Вооруженных Сил РФ теперь будут шить из обычного меха.

Во-вторых, многие омичи не поняли острую необходимость введения специальной формы для местных экологов в условиях дефицита бюджета. Ведь приобретать одежду для инспекторов будут за счет из без того скудной региональной казны. А помимо шапок из каракуля министерство планирует пошить для своих сотрудников сразу несколько комплектов одежды. Ведомство разработало повседневные и полевые костюмы в летнем и зимнем варианте. Предусмотрены также галстуки, шарфы, рубашки, блузки и брюки с лампасами. Судя по всему, работа над деловым гардеробом омских экологов была проведена колоссальная. В официальном документе подробно прописаны даже расстояние между декоративными погончиками и нашивками, размеры отделочных строчек и внешний вид гульфика.

В какую сумму обойдутся новые наряды природоохранников, в региональном министерстве "РГ" пояснить не смогли. "Объемы закупки форменной одежды будут определены с учетом штатной численности государственных инспекторов в Министерстве", - говорится в ответе на запрос. При этом в Прииртышье не хватает газоанализаторов и стационарных постов для контроля за состоянием воздуха. На протяжении нескольких лет в Омской области не могут установить источник ядовитых выбросов, от которых практически ежедневно задыхаются местные жители.

В самом минприроды необходимость в покупке униформы и шапок из каракуля объясняют спецификой прохождения государственной гражданской службы.

- В обязанности названных должностных лиц входит выезд на места несанкционированного размещения отходов и промышленные объекты, в том числе в сложных погодных условиях, - сообщил "РГ" руководитель ведомства Илья Лобов.

В Минприроды сообщили, куда направят сэкономленные на контрактах средства

Между тем сотрудники Минприроды России как-то обходятся без каракулевых шапок и брюк с лампасами, несмотря на то что выполняют такие же должностные обязанности, как и их омские коллеги. В сложных погодных условиях они выезжают на свалки и мусорные полигоны в обычных защитных костюмах и шерстяных шапочках.

- Считаете ли вы этичным забивать новорожденных ягнят на шапки сотрудникам, в функционал которых входит защита и бережное отношение к природным ресурсам? - спросил корреспондент "РГ" у министра Лобова.

- Ношение изделий из натурального меха не запрещено законодательством РФ и не противоречит кодексу этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Омской области, - ответил министр.

Однако пообещал рассмотреть возможность замены натурального каракулевого меха на искусственный.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Экология Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

Главное сегодня

Правительство снизило ставку по образовательным кредитам
В комитете Госдумы по охране здоровья против переноса начала учебного года
На МКС завершилась изоляция экипажа на российском сегменте
Forbes назвал богатейшие семейные кланы России
Кипр откроет границу для прибывающих из России граждан
Верховный суд разъяснил, как отвечают врачи в случае смерти больного
В России может появиться новая ежегодная выплата на сборы детей в школу