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25.08.2020 15:43
Рубрика: Общество

На ямальском месторождении обнаружили останки мамонта

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Газпромнефть - Ямал Фото: Газпромнефть - Ямал
Фото: Газпромнефть - Ямал

Кость черепа и бивень нашли работники Новопортовского месторождения в Ямальском районе при работах на карьере.

Фото: iStock
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Останки древнего животного были обнаружены на месте промысла случайно, сообщается на сайте предприятия "Газпромнефть - Ямал". Сейчас на участке рабочие продолжают поиски других частей скелета. По рекомендации ученых найденные останки пока хранятся на месторождении. Важность находки пока уточняется.

Напомним, в июле примерно в 300 километров от села Новый Порт, тоже в Ямальском районе, были найдены хорошо сохранившиеся останки другого мамонта. Исследователи изучили 80 квадратных метров озера Печелавато близ Сеяхи на глубине до полутора метров. Найденные кости немного повреждены хищниками еще в древность. Так, удалось собрать череп, большую часть позвоночника, ребра, тазовые кости, трубчатые кости конечностей, части кистей и стоп, фрагменты кожи и копролит (окаменелые экскременты). По оценкам ученых, это 80 процентов скелета.

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