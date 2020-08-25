На ямальском месторождении обнаружили останки мамонта

Кость черепа и бивень нашли работники Новопортовского месторождения в Ямальском районе при работах на карьере.

Останки древнего животного были обнаружены на месте промысла случайно, сообщается на сайте предприятия "Газпромнефть - Ямал". Сейчас на участке рабочие продолжают поиски других частей скелета. По рекомендации ученых найденные останки пока хранятся на месторождении. Важность находки пока уточняется.

Напомним, в июле примерно в 300 километров от села Новый Порт, тоже в Ямальском районе, были найдены хорошо сохранившиеся останки другого мамонта. Исследователи изучили 80 квадратных метров озера Печелавато близ Сеяхи на глубине до полутора метров. Найденные кости немного повреждены хищниками еще в древность. Так, удалось собрать череп, большую часть позвоночника, ребра, тазовые кости, трубчатые кости конечностей, части кистей и стоп, фрагменты кожи и копролит (окаменелые экскременты). По оценкам ученых, это 80 процентов скелета.