Новости

Уайт пообещал нокаутировать Поветкина в матче-реванше 06:21
Сеул перевел все школы на онлайн-обучение до 11 сентября 05:30
Кипр откроет границу для прибывающих из России граждан 04:55
Синоптики спрогнозировали аномально теплый конец лета в России 04:45
Трамп: США справятся с коронавирусом даже без вакцины 02:52
Российские ученые представили новый прибор для поиска людей под завалами 02:52
Власти Калифорнии сообщили об увеличении площади лесных пожаров 02:04
Почти 80 контейнеров с ядовитыми веществами нашли в порту Бейрута 01:45
СМИ: "Спартак" купит участника полуфинала Лиги чемпионов 01:12
В Саудовской Аравии невеста попросила жениха сдать тест на COVID-19 00:42
Главный военный разведчик Дании отстранен от службы 00:30
Грета Тунберг готова вернуться в школу после годичного перерыва 24.08.2020
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом 24.08.2020
Глава Тувы сообщил, что во второй раз заразился Covid 24.08.2020
За время пандемии Россия нарастила экспорт товаров ННЭ 24.08.2020
В США выстрелившие в чернокожего полицейские отстранены от работы 24.08.2020
Овечкин украсил обложку игры NHL 2021 24.08.2020
Москалькова надеется, что власти США изменят меры наказания для Осиповой 24.08.2020
В Гонконге впервые в мире зафиксирован случай повторного заболевания COVID 24.08.2020
Путин и Лукашенко обсудили участие Беларуси в тестировании вакцины от коронавируса 24.08.2020
Росстандарт утвердил нацстандарты интернета вещей 24.08.2020
Медведев предложил синхронизировать государственные и партийные проекты 24.08.2020
Россия обсудила вопросы военного сотрудничества с Бразилией и Алжиром 24.08.2020
Финал конкурса "Учитель года России" перенесут на 2021 год 24.08.2020
Усэйн Болт заразился коронавирусом на собственном дне рождения 24.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 августа
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
25.08.2020 06:21
Рубрика: Спорт

Уайт пообещал нокаутировать Поветкина в матче-реванше

Текст: Максим Домчев
Британский боксер Диллиан Уайт пообещал своим болельщикам, что он нокаутирует россиянина Александра Поветкина в матче-реванше.
Фото: REUTERS/ANDREW COULDRIDGE Фото: REUTERS/ANDREW COULDRIDGE
Фото: REUTERS/ANDREW COULDRIDGE

В минувшую субботу Уайт и Поветкин встретились на ринге. Россиянин нокаутировал британца в пятом раунде, хотя до этого сам дважды побывал в нокдаунах.

Опубликовано видео нокаута в поединке Поветкина и Уайта

Британец обратился к поклонникам через Instagram. Боксер рассказал, что чувствует себя хорошо после перенесенного нокаута. "Мы были уверены, что победим. По ходу боя я был боссом. Но это бокс и тут даже в удачном поединке ты можешь пропустить один удар и отправиться в нокаут", - сказал Уайт в видео.

По признанию британца, сейчас идет работа по проведению матча-реванша. "Поверьте мне, в реванше я нокаутирую Поветкина", - сказал он.

Спорт Бокс Александр Поветкин

Главное сегодня

Лукашенко рассказал Путину о мерах по нормализации ситуации в Беларуси
МИД: Москва высылает австрийского дипломата в ответ на действия Вены
Кипр откроет границу для прибывающих из России граждан
Российский Су-27 перехватил над Балтийским морем самолеты трех стран
Синоптики спрогнозировали аномально теплый конец лета в России
Неймар поздравил "Байер" с победой в Лиге чемпионов
В "Спартаке" рассказали о "маленькой ошибке" с Кокориным