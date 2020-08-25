Уайт пообещал нокаутировать Поветкина в матче-реванше

В минувшую субботу Уайт и Поветкин встретились на ринге. Россиянин нокаутировал британца в пятом раунде, хотя до этого сам дважды побывал в нокдаунах.

Британец обратился к поклонникам через Instagram. Боксер рассказал, что чувствует себя хорошо после перенесенного нокаута. "Мы были уверены, что победим. По ходу боя я был боссом. Но это бокс и тут даже в удачном поединке ты можешь пропустить один удар и отправиться в нокаут", - сказал Уайт в видео.

По признанию британца, сейчас идет работа по проведению матча-реванша. "Поверьте мне, в реванше я нокаутирую Поветкина", - сказал он.