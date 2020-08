Вышел русский трейлер комедии с Гиллиан Джейкобс "Былые привычки"

Комедия со звездой сериала "Сообщество" Гиллиан Джейкобс "Былые привычки" (I Used to Go Here) обзавелась локализованным трейлером.

Джейкобс играет Кэйт, 35-летнюю писательницу, которая приезжает в свою альма матер с лекцией, в ней просыпается ностальгия со страшной силой, и женщина на этой волне пускается "в водоворот приключений с эксцентричной компанией студентов". Включая ряд фривольностей неглиже.

Режиссер и сценарист - 39-летняя американская актриса Крис Сванберг (Мэрилин из "Человека на Луне" Шазелла).

В других ролях - Джемейн Клемент ("Аватар", "Реальные упыри" и "Паранормальный Веллингтон"), Форрест Гудлак ("Выживший", "Снежная слепота"), Ханна Маркс ("Необходимая жестокость", Аманда из "Дирка Джентли"), Кейт Микуччи ("Теория Большого взрыва").

Российская премьера - 13 сентября.