На Сахалинском областном конкурсе школьных сочинений, приуроченном к победной дате, лучшей была признана работа девятиклассницы из Александровск-Сахалинского Дарьи Смирных "Подвиг прадеда Л.В. Смирных".

Сочинение правнучки Героя Советского Союза Леонида Смирных, погибшего в боях за освобождение Южного Сахалина в августе 1945 года, "Родина" публикует с незначительными сокращениями.

...Всё той же дороги лента,

И августа синий взгляд.

Лишь сдвинуться с постамента

Не может теперь комбат.

Сквозь строй ветеранов-ёлок

Он смотрит и смотрит вдаль -

На тихий лесной посёлок,

Которому имя дал.

Ю. Друнина

(из стихотворения "Посёлок Смирных")

Герой Советского Союза капитан Леонид Смирных. Фото: из семейного архива

Любая интересная история начинается со слова "однажды"...

Однажды, когда я была маленькая и только научилась читать, мы с родителями путешествовали по Сахалину. Проезжая мимо одного из поселков, что почти в центре острова, я увидела на указателе его название - Смирных.

- Мама, смотри, написана наша фамилия!

Мама улыбнусь. От нее я тогда впервые узнала про моего прадеда, в честь которого назван поселок. А когда стала постарше, перечитала все его письма и документы, которые бережно хранятся в нашей семье...

Леонид Смирных родился 14 апреля 1913 года в деревне Круглое Челябинской области. Окончил семь классов, после смерти родителей был определен сыном полка кавалерийского эскадрона. Служил на Дальнем Востоке, остался здесь на сверхсрочную, стал командиром стрелкового батальона 179-го стрелкового полка 79-й стрелковой дивизии 56-го стрелкового корпуса 16-й армии Второго Дальневосточного фронта.

Портрет Леонида Смирных работы неизвестного мастера-офицера.

Мой прадедушка особо отличился в боях за освобождение Южного Сахалина, когда его батальон штурмовал Котонский укрепрайон японцев, упиравшийся левым флангом в Поронайскую горную цепь, а правым - в заболоченный берег реки Поронай. Прадед решил скрытно обойти форт по заболоченному берегу реки в обход единственной дороги, ведущей к Котону. В ночь на 12 августа передовой отряд 179-го полка под командованием капитана Леонида Смирных скрытно прошёл по заболоченному участку по пояс в воде, держа оружие над головой. И неожиданно для противника атаковал опорный пункт Муйка. В ходе стремительной рукопашной схватки опорный пункт был захвачен и его гарнизон уничтожен.

А следующей ночью капитан Смирных повел свой батальон к опорному пункту Котон - главному узлу обороны японского укрепрайона. Ожесточенный бой за станцию Котон (ныне Победино) продолжался пять дней. На 17 августа был назначен штурм последних укреплений врага. Вместе с офицерами комбат выдвинулся вперед. И был сражен выстрелом японского снайпера. Но дорога нашим войскам на юг острова была открыта.

Похоронен мой прадед в поселке Леонидово Поронайского района Сахалинской области. Он мечтал стать героем, говорил папа, но пуля вражеского снайпера добавила к этому званию слово "посмертно". Прадедушка, капитан Леонид Смирных, был также награжден орденом Ленина, медалью "За боевые заслуги".

Всего пять дней был в боях отважный капитан Смирных, но навеки оставил о себе память. Его именем названы Смирныховский район (ныне округ), улицы в Челябинске, Александровск-Сахалинском, селе Леонидово. Бюсты прадеду установлены в. Поронайске, поселке Смирных и Леонидово, Южно-Сахалинске. Леонид Владимирович Смирных навечно зачислен в списки воинской чести. Его именем назван морской теплоход...

Я гожусь своим прадедом!

Посёлок, о котором писала поэт-фронтовик Юлия Друнина, раскинулся в центре острова, среди лесных массивов. А Дарья и ее семья живут на западном побережье Сахалина. Здесь базировалась воинская часть Героя Советского Союза Леонида Смирных, а после его гибели остались жена Александра Демьяновна и трое сыновей Валерий, Владимир и Леонид. Сегодня никого из них не осталось в этом мире. Но многочисленные потомки хранят память о героическом деде и прадеде.

Мы познакомились с Дарьей в Южно-Сахалинске, куда она приехала получать награду конкурса за сочинение. Вместе с ней - болельщики: мама, медсестра хирургического отделения Александровск-Сахалинской больницы и сестра Арина. А папа, мастер теплосетей Леонид Смирных остался дома.

- У наших родственников всех мальчиков, родившихся по линии прадедушки, называли Леонидами, - встревает в разговор бойкая Арина. - Мы все Леонидовны.

Даша и Арина Смирных у памятника прадеду, чье имя носит сахалинский поселок. Фото: из семейного архива

А Даша смущается от внимания взрослых и журналистов:

- Что обо мне говорить... Идею написать сочинение на конкурс подсказала мне любимая учительница, преподаватель русского языка и литературы Татьяна Михайловна Шевченко. А помогла с дополнительным материалом учитель истории и руководитель школьного музея Татьяна Вячеславовна Березина.

... Спустя 75 лет Даша повторила с родителями путь прадеда. В августе 1945 год комбат Леонид Смирных и его батальон почти пять суток вели бой в тылу врага. И двадцать дней понадобилось советским войскам, чтобы освободить юг Сахалина от японских милитаристов. Маленькая семья Смирных преодолела этот путь с севера на юг за девять часов - с остановками у памятных родных мест....

Но зато какой это был путь!

Документы, хранящиеся в семье Смирных.

Документы, хранящиеся в семье Смирных.

Документы, хранящиеся в семье Смирных.