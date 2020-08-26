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26.08.2020 19:25
Рубрика: Общество

Эксперт отметил преимущества сухой вакцины над обычной

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи

Сухая вакцина от коронавируса имеет ряд небольших преимуществ в использовании перед обычной. Порошок более стабилен, поэтому удобнее для хранения и перевозки, отмечает главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альштейн.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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"Это та же самая вакцина, которая была уже использована, только она лиофильно высушена, поэтому получается порошок, - отметил Альштейн в эфире радио KP.RU. - Он гораздо стабильнее в хранении, его легче перевозить. Но он, правда, существенно дороже".

Напомним, что 11 августа в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцины от коронавируса, а 25 августа - в виде порошка. Препарат пройдет финальную стадию испытания, в которой примут участие 40 тысяч добровольцев.

Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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