Эксперт отметил преимущества сухой вакцины над обычной

Сухая вакцина от коронавируса имеет ряд небольших преимуществ в использовании перед обычной. Порошок более стабилен, поэтому удобнее для хранения и перевозки, отмечает главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альштейн.

"Это та же самая вакцина, которая была уже использована, только она лиофильно высушена, поэтому получается порошок, - отметил Альштейн в эфире радио KP.RU. - Он гораздо стабильнее в хранении, его легче перевозить. Но он, правда, существенно дороже".

Напомним, что 11 августа в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцины от коронавируса, а 25 августа - в виде порошка. Препарат пройдет финальную стадию испытания, в которой примут участие 40 тысяч добровольцев.