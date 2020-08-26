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26.08.2020 09:21
Рубрика: Легковые авто

Lexus придумал, как назвать крошечный кроссовер на базе Yaris Cross

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Марка Lexus запатентовала имя для своего самого компактного кроссовера в линейке. Модель будет построена на платформе Toyota Yaris Cross.

Фото: Пресс-служба Lexus.
Новый Lexus IS построили на старой платформе

Lexus подал заявку на регистрацию в Европе и ряде других стран нового товарного знака LBX. Вероятно, название предназначено для субкомпактного кроссовера, который будет меньше модели UX.

Как сообщает Lexus Enthusiast, перспективный SUV разрабатывается на базе Toyota Yaris Cross (длина составляет 4180 мм). Lexus с индексом BX займёт нишу в продуктовой линейке премиальной марки ниже нынешнего Lexus UX (длина 4500 мм).

Стоимость Lexus BX составит примерно 27 000 евро (около 2 300 000 рублей). Модель увидит свет не раньше 2023 года.

Премьера Toyota Yaris Cross состоялась в апреле 2020 года. В Европе кроссовер появится летом 2021 года.

#Lexus