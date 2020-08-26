Месси решил уйти из "Барселоны" из-за Суареса

Издание Mundo Deportivo назвало одну из главных причин, побудивших лидера "Барселоны" Лионеля Месси покинуть команду. По данным издания, этот шаг вызван желанием нового главного тренера Рональда Кумана избавиться от уругвайского форварда Луиса Суареса.

Куман сказал о том, что Суарес больше не нужен клубу по телефону, чем вызвал бурное недовольство уругвайца. Он считает, что подобную информацию нужно озвучивать при личной встрече.

Месси и Суарес очень дружны, они проводят много времени и за пределами футбольного поля.

Между тем в самой Барселоне толпа болельщиков около стадиона проводит стихийные митинги, в которых требует отставки президента клуба Хосепа Бартомеу. Поклонники рассчитывают убедить Месси остаться.

"Барселона", ранее говорившая о готовности отпустить Месси по первому требованию, по данным СМИ, не намерена идти на уступки игроку и в случае ухода рассчитывает на озвученную ранее сумму в 700 млн евро.