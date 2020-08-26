Прокуратура организовала проверку по ЧП в жилом доме на западе Москвы

Столичная прокуратура начала проверку по факту хлопка и пожара на улице Кубинка, 4. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По предварительным данным, есть пострадавшие, повреждено имущество. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, в том числе на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и обеспечения безопасности при использовании газового оборудования", - пояснили в пресс-службе. К месту происшествия были направлены представители прокуратуры Западного административного округа.

Напомним, что на улице Кубинка произошел хлопок, повлекший возгорание трех этажей жилого здания. Обрушились перекрытия. Пожар был потушен в 10.36, из дома спасены 16 человек. Расследование причин происшествия продолжается.