Жителям поврежденного при пожаре дома на западе Москвы предоставят жилье

Эвакуированным жителям поврежденного дома на улице Кубинка на западе столицы предоставят временное жилье. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Дом после пожара будет оперативно отремонтирован", - написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, что в Можайском районе на западе столицы утром в среду произошел пожар. В пятиэтажном доме по адресу ул. Кубинка, 4 на третьем этаже произошел взрыв. Предполагается, что в одной из квартир взорвался газ. Площадь возгорания составила 55 квадратных метров. Спасены 16 человек. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Ранее пресс-служба Мосгаза сообщила, что повреждения газовой системы в доме не обнаружено.

На месте потушенного пожара работают представители оперативных служб город. Следственный комитет России по Москве и прокуратура города организовали проверки по факту произошедшего.