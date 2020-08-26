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26.08.2020 15:32
Рубрика: Общество

На Дальнем Востоке установлены не все зоны затопления

Текст: Елена Березина
Территориальный орган Росводресурсов - Амурское бассейновое водное управление (БВУ) до сих пор не получило разработанных предложений по установлению границ зон затопления и подтопления от Еврейской автономной и Амурской областей. Об этом "РГ" сообщили в Росводресурсах.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Приамурье административно принадлежит Хабаровскому краю, Амурской области, Еврейской Автономной области. Потребности в установлении границ зон для Амурской области определены по 247 населенным пунктам, в ЕАО по 27, в Хабаровском крае - по 85. Пока со своей задачей справился только Хабаровский край.

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Из поступивших предложений в отношении 85 населенных пунктов все зоны утверждены Амурским БВУ и внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), сообщили в ведомстве.

Росводресурсами определен перечень приоритетных паводкоопасных регионов. Здесь установление зон затопления и подтопления носит первоочередный характер. Их 16, это Архангельская, Вологодская, Курганская, Омская, Иркутская, Амурская области, Краснодарский, Ставропольский, Алтайский, Красноярский, Забайкальский, Приморский, Хабаровский края, Республики Алтай, Саха (Якутия) и Еврейская автономная область. Регионы формируют индивидуальные графики установления зон затопления, которые размещаются на сайтах территориальных БВУ.

Поручение установить зоны затопления и подтопления регионам находится на контроле президента. Ранее активизировать эту работу поручила вице-премьер Виктория Абрамченко. Это необходимо для предотвращения угрозы жизни людей во время наводнений и паводков. "Часто застройка на берегах водоёмов идет без учета природных зон затопления. Покупая участок, люди должны осознавать риски, что их дом или постройки могут быть затоплены. А в случае, если постройки уже оказались в таких зонах, необходимо проводить защитные мероприятия - создавать защитные дамбы, искусственно повышать территории до незатопляемых отметок, увеличивать пропускную способность русел рек, строить обводные каналы. Четкое согласование и документальное закрепление границ, а также страхование позволит минимизировать риски для людей и объектов экономики", - отметил руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

Всего регионы должны установить 8058 зон затопления и подтопления, из них 3286 - уже поступили на рассмотрение в Росводресурсы, 3128 из которых утверждены.

Фото: Предоставлено Гринпис России
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Всего 11 регионов из 85 поставили все заявленные зоны затопления на учет в ЕГРН. Это Севастополь, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Татарстан, Ставропольский край, Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская республика, Ивановская, Кировская, Тверская, Магаданская и Липецкая области.

Работы по установлению границ зон затопления и подтопления согласно графику наиболее пострадавшие регионы ДФО должны еще не скоро. Хабаровский крае - в 4 квартале 2021 г, Амурская область - в 4 квартале 2023 г., ЕАО - в 4 квартале 2020 г.

В регионах Общество Экология ДФО Паводки в России

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