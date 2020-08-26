Специалисты Филиала ФБУ "Рослесозащита" - "Центра защиты леса Алтайского края" в любую погоду и в любых условиях стоят на страже здоровья лесных насаждений. Под их постоянным контролем находятся огромные территории лесных массивов в Алтайском крае и Республике Алтай. Участвуют алтайские защитники леса в мониторинге состояния лесных ресурсов и в других регионах Сибири и Урала.

- В рамках доведенного государственного задания по защите леса мы выполняем объемы по государственному мониторингу в срок при любых обстоятельствах, - подчеркивает директор Филиала ФБУ "Рослесозащита" - "ЦЗЛ Алтайского края" Лариса Капустина. - Поэтому даже в условиях пандемии мы ни на день не приостановили свою деятельность. Специфика нашей работы такова, что с апреля по октябрь мы находимся в лесах, проводим мониторинг, лесопатологическое обследование, учет вредных организмов в лесных насаждениях и оценку их состояния. И сейчас, в разгар сезона, большая часть коллектива Центра защиты леса работает в полевых условиях. Наши высококвалифицированные специалисты не просто любят свою работу, а болеют душой за сохранность и здоровье леса.

Центр защиты леса ведет государственный лесопатологический мониторинг лесного фонда, государственный мониторинг воспроизводства лесов, следит за состоянием лесных генетических ресурсов и качеством репродуктивного материала при воспроизводстве лесов. Сегодня на помощь защитникам леса пришли современные технологии дистанционного наблюдения. С помощью геоинформационных сис-тем удается обследовать обширные и труднодоступные территории, оценить масштабы необходимых лесовосстановительных работ. В этом году в рамках государственной инвентаризации лесов специалисты ЦЗЛ охватили дистанционным мониторингом 1,9 миллиона гектаров лесных массивов в Алтайском крае и более 1,3 миллиона гектаров в Республике Алтай. Конечно, данные космического мониторинга приходится уточнять на местности в ходе натурных обследований, но уже точечно - в проблемных зонах.

Спасти от вредителей

Особое внимание защитники леса уделяют обследованию территорий с целью предупреждения распространения вредителей и болезней. По прогнозу, в этом году в Алтайском крае и Республике Алтай не ожидается роста численности хвоегрызущих насекомых. Но погода очень благоприятна для их размножения, поэтому важно не допустить появления новых очагов вредителей. Отдел защиты леса и государственного лесопатологического мониторинга проводит регулярные и выборочные наземные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов, ведет учет численности вредных организмов в Алтайском крае и в Республике Алтай.

- У нас есть действующие очаги непарного шелкопряда в Республике Алтай на лесных участках в Усть-Канском, Усть-Коксинском и Шебалинском лесничествах в непосредственной близости к границе с Алтайским краем, - отметила Лариса Капустина. - Но все они находятся под конт-ролем. Существенного роста численности вредителей здесь не выявлено, в том числе и благодаря обработкам лесных территорий, которые проводили наши специалисты в предыдущие годы. Но мы постоянно мониторим ситуацию, чтобы не допустить распространения непарного шелкопряда и появления новых очагов поражения лес-ных массивов.

В этом году обработки лесов от вредителей в Алтайском крае и Республике Алтай не запланированы, поскольку новых очагов их распространения в настоящее время нет. А вот в Новосибирской области алтайские защитники участвовали в обработке лесных участков от непарного шелкопряда, и эффективность борьбы с вредителями оказалось весьма высокой - около 82 процентов. Сейчас специалисты ЦЗЛ Алтайского края работают по госконтракту Рослесозащиты в Республике Хакасия, где проводят лесопатологическое обследование лесов, пострадавших от буреломов и ветровалов.

ДНК-диагностика

Большую работу проводят и лесные генетики. Отдел мониторинга состояния лесных генетических ресурсов совместно со специалистами Алтайской семенной станции Центра защиты леса обследовали все питомники, чтобы изучить качество семенного материала и сеянцев. В Алтайском крае и Республике Алтай сейчас идет активный сбор семян сосны и других хвойных растений, и очень важно, чтобы они не были заражены грибковыми и другими заболеваниями. От этого зависит эффективность лесовосстановления, здоровье будущих алтайских лесов. Как известно - здоровый лес начинается с семечки.

Большинство сотрудников Центра защиты леса Алтайского края сейчас работает в лесах, исследуя сохранность и состояние лесных насаждений. Фото: Центр защиты леса Алтайского края

- В системе Рослесозащиты на территории страны всего семь генетических лабораторий, которые изучают качество лесного фонда вплоть до ДНК деревьев. И одна такая лаборатория работает у нас в Алтайском филиале, она обслуживает территорию от Урала до Сибири. Основная задача лаборатории - создание единой генетической базы растений. Наши генетики следят не только за генетической чистотой семенного материала и сеянцев, но и за их районированием. Чтобы не получилось так, что семена привезли из европейской части страны или с Дальнего Востока, а в климатических условиях Сибири они расти не смогут.

Недаром специалистов Центра защиты леса еще называют "зелеными врачами". Ведь они следят за здоровьем лесных насаждений еще до их "рождения" и на протяжении всей жизни растений, начиная с семян и сеянцев, затем за подростом, взрослыми и заканчивая спелыми и перестойными деревьями.

Помочь садоводам

В этом году погодные условия способствуют размножению вредителей не только в лесах, но и в садах и огородах. В связи с этим в Филиал ФБУ "Рослесозащита" - "ЦЗЛ Алтайского края" для обследования деревьев и кустарников на придомовых территориях часто обращаются жители Алтайского края и Республики Алтай, а также индивидуальные предприниматели, занимающиеся разведением растений, садоводческие товарищества и жилищно-коммунальные службы.

- Наш центр, кроме выполнения государственного задания по защите леса, занимается и внебюджетной деятельностью, - по-ясняет директор филиала. - Мы не первый год сотрудничаем со многими садоводческими товариществами в Алтайском крае. Обрабатываем территории садовых участков от болезней и вредителей. Важен именно комплексный подход при защите насаждений. Если обрабатывать только один садовый участок, то через короткое время после обработки вредители вновь появятся с соседних участков. Поэтому нужно вести обработку сразу всей улицы, а лучше - всех участков в садоводческом товариществе.

Специалисты Центра защиты леса проводят обработку от вредителей плодовых деревьев и кустарников в период плодоношения специальными эффективными и безопасными биологическими препаратами. А также оказывают услуги по защите древесины и деревянных строений.

Школьники пошли в "подрост"

Специалисты филиала ФБУ "Рослесозащита" - "ЦЗЛ Алтайского края" уже много лет поддерживают добрые традиции сотрудничества со школьными лесничествами. Они помогают будущим лесникам освоить азы профессии, на практике применять свои знания по защите и воспроизводству лес-ных насаждений. Сейчас в Алтайском крае заканчивается подготовка к проведению XXIII краевого слета-конкурса школьных лесничеств "Подрост", который состоится в рамках регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса "Подрост" с 24 по 28 августа в дистанционном режиме. Специалисты Центра защиты леса Алтайского края не только участвуют в его организации, но и входят в состав конкурсного жюри.

- Мы сохраняем традиции работы со школьными лесничествами. Оказываем методическое сопровождение исследовательских работ и помогаем в подготовке учащихся к участию в конкурсах. В этом году для участников традиционного регионального слета школьных лесничеств специалисты Центра защиты леса впервые подготовили видеозадания. Сама идея создания таких объединений говорит о будущем лесного хозяйства, потому что самые лучшие специалисты в лесной отрасли - это те, кто начинал свой путь к профессии со школьной скамьи, с тех самых школьных лесничеств, - подчеркивает Лариса Капустина.

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