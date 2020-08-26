О том, что в Сыктывкаре существует театр оперы и балета, до недавнего времени многие не подозревали - несколько десятилетий про его достижения было известно лишь на местном уровне. Но в последнее время его балетная труппа приняла участие в нескольких значительных московских проектах. И многие узнали, что в Республике Коми есть балет, заслуживающий отдельного внимания. О том, что происходит сегодня в этом театре, "РГ" рассказала главный балетмейстер Марианна Рыжкина.

Обычно вроде бы и в голову такое не придет - предложить звезде, приме-балерине, сменить Большой театр на Сыктывкар. Как вы там оказались?

Марианна Рыжкина: Да, когда мне сделали это предложение, так и сказали: "Наверное, вы не поедете, но…" Это было совершенно неожиданно - стечение обстоятельств. Балетный мир достаточно узок, и было известно, что меня увлекла композиция. Я действительно согласилась не сразу. Был пробный период: знакомилась с труппой, смотрела, сложатся ли у нас отношения, насколько мы сможем понять друг друга. За те два месяца я провела балетный фестиваль, который проходил здесь раз в два года. И перенесла на эту сцену свою постановку "Вариаций на тему рококо" на музыку Чайковского.

Уже понятно, что смотрины прошли успешно. Но что вы увидели здесь два года назад?

Марианна Рыжкина: Что в Москве, что в Перми, куда я ездила отсматривать выпускников хореографического училища, все удивлялись: "В Сыктывкаре есть балет?" Несмотря на это, здесь идут "Лебединое озеро", "Дон Кихот", "Жизель", "Баядерка". И работают совершенно потрясающие талантливые артисты, преданные своему делу. Что подкупило - сразу сложился контакт, прямо мгновенно. Отличные солисты: Наталья Супрун, Роман Миронов, Ринат Бикмухаметов. В труппе чуть больше тридцати человек - немало. Почти все они выпускники хореографического отделения местной гимназии искусств. Обучение там проходит не в том формате, который мы представляем как академическое хореографическое образование. Программу его я не знаю, но это государственное учреждение, выпускники получают диплом артистов балета. Штатное расписание у нас заполнено, но пока нет даже педагогов. И репетирую, и ставлю я сама. А днем, между репетициями, решаю административные вопросы. С утра до вечера в театре. Сейчас и минфин, и местное министерство культуры, но в первую очередь мы стараемся выбить новые ставки. Это сложно, пока результата нет.

Какие задачи перед вами ставили, приглашая сюда? Какие цели вам самой важны?

Марианна Рыжкина: Я чувствую разницу, какие цели поставила бы руководителю я и какие поставили мне. Они немного шире. Любому директору театра важно, чтобы шел творческий процесс, чтобы труппа уважала руководителя, чтобы им было взаимно интересно, чтобы соблюдалась определенная дисциплина. Мне бы хотелось больше давать артистам, а для этого иначе выстроить график работы. Чтобы репетиции кордебалета не шли одновременно с солистами, например.

Солистов не так много, поэтому у них нет возможности специализироваться на узком амплуа, все делают всё: солисты выходят в массе, и наоборот. Но они талантливы, и мне хочется сделать их жизнь масштабнее, интереснее, насыщеннее. И они идут на это, несмотря на то что многие где-то подрабатывают и заняты.

Много ли вам уже удалось, и есть ли программа на будущее?

Марианна Рыжкина: Когда я приехала и рассказала, что бы мне хотелось сделать, директор театра удивился: "Это нам лет на пять. Давайте пока начнем с этого сезона". Конечно, у меня столичный темпоритм, хочется более энергичных действий. За два года проведена колоссальная работа. К юбилею Екатерины Сергеевны Максимовой, которая была моим репетитором в Большом театре, в Год Петипа московский балетмейстер Наталья Воскресенская выпустила "Привал кавалерии" - балет, которого в Сыктывкаре не было. На премьеру приехал Владимир Викторович Васильев, у наших ребят была возможность с ним пообщаться. На гала-концерте в честь Екатерины Сергеевны я танцевала их номер - мою любимую "Элегию" на музыку Рахманинова.

В том сезоне получилось сделать проект с потрясающим музыкантом Александром Рудиным и его Musica Viva, с которыми я уже сотрудничала при постановке "Вариаций на тему рококо". Он пригласил меня быть режиссером и хореографом спектакля "Орфей и Эвридика", французской версии оперы. Сначала я планировала позвать артистов Большого театра, но поскольку к тому времени поступила на службу в театр Коми, задействовала наш балет. Сначала мы показали спектакль в Зале Чайковского, а потом привезли на фестиваль в Сыктывкар, здесь участвовал и наш хор.

...И выяснилось, что в этом театре работают совершенно потрясающие, талантливые, преданные своему делу артисты

Отдельная история - "Золушка", которую мы выпускали вместе с новым главным дирижером - Романом Денисовым, который тоже приехал в Сыктывкар из Большого театра. Владимир Юровский посоветовал мне исследователя музыки Прокофьева Нелли Кравец, профессора Тель-Авивского университета. Перед постановкой я с ней много общалась, читала архивные документы, записки самого Прокофьева и Николая Волкова, который был соавтором либретто, их переписку… Для меня эта исследовательская работа была некоторым открытием. В музыке много того, что с первого раза не слышишь, и только изучая музыкальную канву, понимаешь, что Прокофьев делал русскую историю, а не французскую, как мы привыкли думать. Я не стала делать сказку и ввела в либретто нового персонажа, соединив историю с нашим временем.

А какие у труппы возможности, ресурсы для выпуска премьер?

Марианна Рыжкина: Не знаю, какой у нас ресурс, но по одной большой премьере в год выпускаем; в прошлом сезоне их было даже две. Есть и региональное финансирование, и федеральная поддержка. Никакого задания, которое нам нужно выполнить, нет. В прошлом сезоне на закрытие Года театра к нам приезжал Михаил Леонидович Лавровский, давал мастер-классы, репетировал. Приглашенные солисты - из Мариинского, Большого, Михайловского, Воронежского театров - приезжали танцевать спектакли: я хочу, чтобы и наши артисты, и публика по максимуму видели других танцовщиков. Приглашали мы в наши балетные проекты и солистов оркестра из Большого театра. Были выступления в рамках "Больших гастролей", это федеральный проект: Архангельск, Чебоксары, Киров, Нижний Новгород. В декабре - традиционные гастроли по Германии с любимыми "Лебединым озером", "Щелкунчиком".

И еще одно очень важное событие - постановка балета Баланчина "Кончерто барокко". С фондом Баланчина удалось договориться не только на хорошие условия, но и на уступки: перенос разрешили осуществить не американским репетиторам, лицензированным фондом, а Татьяне Чернобровкиной, которая прямо перед этим была ассистентом при постановке "Кончерто барокко" в Театре Станиславского и Немировича-Данченко. Премьера 15 марта прошла прекрасно. А 16-го запретили все мероприятия в стране. Мы проскочили каким-то чудесным образом.

Как ваши артисты попали в такой крупный всероссийский проект, как телешоу "Большой балет"?

Марианна Рыжкина: Буквально за три недели до старта съемок мне позвонили и спросили, есть ли у нас пара, которую я могла бы рекомендовать в проект. Я решила, что труппу будут представлять Анастасия Лебедик и Ринат Бикмухаметов. Девочка в театре работает первый сезон, Ринат - ведущий солист. Ребята творческие, разноплановые, и я постаралась показать их разнообразно - от Голейзовского до классических па-де-де. У Насти все номера были премьерами, Ринату тоже многое пришлось учить. Я прилетела из Москвы, и мы каждый день репетировали до 10-11 часов вечера.

Весной Республика Коми была среди наиболее пострадавших от пандемии регионов. Сейчас это как-то отражается на театре?

Марианна Рыжкина: Театр долго был закрыт, сроки начала работы все время откладывались, но с ребятами мы были постоянно в онлайн-контакте: я давала классы, они занимались сами.

А с планами на сезон есть ли определенность?

Марианна Рыжкина: Я готовлю балетный фестиваль, который планируется в октябре в рамках МКЦ - Международного культурного центра. Надеемся на приезд иностранных коллективов и исполнителей, гала-концерты, выезд в Ухту. Были согласованы конференции, обмен опытом, приезд менеджеров, композитора, дирижера…

Предполагаются поездки в Москву на фестиваль "Видеть музыку" с "Золушкой" и оперой "Любовный напиток". А потом в Петербург, там запланированы гастроли на сцене Театра музкомедии. Думаем над новой редакцией национального балета "Яг-Морт" - хочется сделать совершенно новую постановку. Весной будет отмечаться 100-летие республики, мы должны участвовать в гала-концерте на сцене Большого театра. Так что планы грандиозные.

Уехав в Сыктывкар, не чувствуете себя оторванной от коллег, вырванной из среды?

Марианна Рыжкина: Я все время убегаю на какие-то проекты, премьеры. Вплоть до того, что во время гастролей сделала вылазку из Германии в Ла Скала на премьеру "Тоски". Событий мне не хватает.

А людей, которые подпитывают идеями?

Марианна Рыжкина: И этого тоже. Возможно, поэтому мои стремления не всегда понимают. Может, кому-то кажется, что я слишком многого хочу. Но с таким багажом, с таким опытом великих педагогов, которые были у меня, не могу по-другому.