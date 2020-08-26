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26.08.2020 12:38
Рубрика: Экономика

Автомойки Симферополя не отключат от водоснабжения

Текст: Илья Изотов

Автомойки Симферополя продолжат работать в обычном режиме, несмотря на вводимые с 7 сентября жесткие ограничения водоснабжения. Чтобы закрыть их, надо вводить режим ЧС, но необходимости в этом пока нет. Об этом заявила на брифинге глава администрации столицы Крыма Елена Проценко.

Фото: Сергей Винник/ РГ
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- У автомоек договорные отношения с ГУП "Вода Крыма", - сказала она. - Потребление незначительное. Сейчас не идет речи об отключении. Кроме того, вопрос будет вынесен на обсуждение Общественной палаты.

Гендиректор госпредприятия "Вода Крым" Владимир Баженов уточнил, что сейчас в Симферополе сейчас работают 125 автомоек.

- 19 из них перешли на оборотное водоснабжение, то есть используют так называемый замкнутый цикл, - уточнил Баженов. - Всего автомойки расходуют порядка 660 кубических метров в день, - рассказал гендиректор "Вода Крым" Владимир Баженов. - И это в принципе бесконечно малая величина, если сравнивать ее с объемами, что потребляют население, социальная сфера и промышленность.

Ранее власти Симферополя заявляли, что и работа фонтанов после введения жестких ограничений продолжится в обычном режиме. Причина в том, что они также используют замкнутую схему водоснабжения: насосы многократно прокачивают воду через чашу сооружения.

Напомним, в Симферополе, а также в 39 поселках Симферопольского и Бахчисарайского районов с 24 августа отключена горячая вода. С 31 августа коммунальщики начнут на ночь отключать и холодную воду, а с 7 сентября она будет подаваться в большинстве микрорайонов только по три часа утром и вечером.

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