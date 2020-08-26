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26.08.2020 13:37
Рубрика: Происшествия

Лесной пожар в заповеднике "Утриш" под Анапой локализован

Текст: Татьяна Павловская (Краснодар)

В среду днем удалось локализовать лесной пожар в заповеднике "Утриш" под Анапой. Информация об этом появилась на сайте администрации Анапы. Сообщается, что с минувшего понедельника, когда началось возгорание, огнем было пройдено 130 гектаров.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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"На месте продолжают работать более 500 человек, 86 единиц техники. Сейчас все силы брошены на окончательную ликвидацию", - уточнили в пресс-службе мэрии города-курорта.

Напомним, накануне из кемпингов в окрестностях заповедника "Утриш" эвакуировали около тысячи туристов. Всех желающих обеспечили водой, чаем и сухпайком. Для транспортировки людей в близлежащие населенные пункты были организованы автобусы.

Из-за лесного пожара в границах Супсехского сельского округа Анапского района введен режим ЧС. Во вторник вечером губернатор Кубани Вениамин Кондратьев прибыл в Анапу, чтобы оценить ущерб от пожара. Он провел заседание оперштаба, на котором были определены дальнейшие действия по ликвидации ЧС.

Работу оперштаба курирует первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко. Сегодня он доложил главе региона о локализации пожара в заповеднике "Утриш", сообщив, что его продолжают тушить около 500 человек.

А вот возгорания в Новороссийске и Геленджике, как написал в своем Telegram-канале губернатор края, уже потушены. По данным краевого управления МЧС, в настоящее время эти участки находятся под контролем, идет ликвидация отдельных очагов горения.

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