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26.08.2020 11:08
Рубрика: Происшествия

На Черноморском побережье Кубани продолжили тушение трех пожаров

Текст: Татьяна Павловская (Краснодар)
Сразу три лесных пожара продолжают в настоящее время тушить на побережье Черного моря в Краснодарском крае. Лесная подстилка горит под Новороссийском, Анапой и Геленджиком. Как сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пожар в Туапсинском районе удалось ликвидировать накануне вечером.

Наиболее сложная обстановка остается в Анапе, где по-прежнему горят два гектара леса между населенными пунктами Большой и Малый Утриш. Это территория заповедника, который по многообразию видов растений - в тройке лидеров в стране. За минувшие сутки огонь прошел около 100 гектаров реликтового леса. Возможные экологические последствия специалисты оценят после ликвидации возгорания.

Фото: Пресс-служба администрации Анапы
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По информации краевого управления МЧС, в тушении задействованы 501 человек и 66 единиц техники, в том числе от МЧС России - 210 человек личного состава и 35 единиц техники. Сегодня утром авиация возобновила работу в 6:00. Возгорание тушат самолет Ил-76, самолет-амфибия Бе-200, два вертолета Ми-8 и вертолет Ка-32. В труднодоступных местах задействованы беспилотники.

- С утра авиация совершила 59 сбросов воды с вертолетами, шесть сбросов самолетом Бе-200, один сброс самолетом Ил-76. Общая емкость сброшенной воды - 409 тонн, - рассказал корреспонденту "РГ" официальный представитель ГУ МЧС Никита Гавриляк.

Напомним, накануне в Анапу вылетел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, который на месте ЧП провел заседание оперативного штаба и оценил ущерб от пожара.

"Понятно, что уже удается частично локализовать возгорание. Чтобы окончательно его потушить, брошены все силы и средства. По информации Гидрометцентра, погода будет благоприятная, поэтому очень рассчитываю, что в течение суток мы сможем полностью избавиться от возгорания. Самое важное, что сейчас нет угрозы жизни и здоровью людей, населенным пунктам", - отметил глава региона.

По факту пожара на Утрише возбуждено уголовное дело.

Продолжается борьба с лесными пожарами в Новороссийске и Геленджике. В Новороссийске к тушению привлечены 169 человек и 33 единицы техники, в Геленджике - 195 человек и 51 единица техники. Работу координирует межведомственный оперативный штаб, а правоохранители выясняют причины пожаров.

Как отмечает пресс-служба ГУ МЧС, в 90 процентах случаев природные пожары происходят по вине разводящих костры туристов.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Лесные пожары

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