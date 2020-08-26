Новости

В районах Марьино и Бабушкинский запустят программу "Миллион призов" 19:10
Тедеско прокомментировал невызов Соболева в сборную 19:02
В аэропорту Кольцово устроили авиапленэр 19:00
Астраханские судостроители спустили на воду новейший танкер-химовоз 18:49
Енотовидные собаки оказались восприимчивы к коронавирусу 18:42
Лесной пожар в заповеднике "Утриш" под Анапой полностью потушен 18:33
Собянин: Москвичи могут принять участие в исследованиях вакцины от COVID-19 18:30
Количество пропавших в России детей снизилось в полтора раза 18:25
Путин обещал предоставить Беларуси вакцину от коронавируса в числе первых 18:25
В Керчи произошел взрыв в многоэтажном доме 18:22
В Симферополе открыли мемориал в память об убитых в Ейске крымских сиротах 18:19
Мишустин рассказал о нацпрограмме развития Дальнего Востока до 2024 года 18:18
Путин призвал аккуратно открывать отрасли, закрытые из-за COVID-19 18:16
В Зимбабве запретили отчислять из школы беременных учениц 18:14
В Болгарии чрезвычайную эпидобстановку продлят до конца сентября 18:06
В Петербурге суд оставил под стражей жену убитого репера Картрайта 18:00
Голикова предложила продлить на сентябрь выплаты медикам за борьбу с COVID-19 17:55
В Мюнхене запретили продажу спиртного из-за коронавируса 17:52
Финал Лиги чемпионов стал самой рейтинговой трансляцией на "Матч ТВ" 17:52
Сын Кости Цзю победил экс-чемпиона мира по боксу Хорна 17:47
Редкая монета древнейшего царства Элам найдена в Иране 17:47
Голикова рассказала о сроках регистрации второй вакцины от CОVID-19 17:37
Пассажиропоток на авиатранспорте приблизился к 50% от уровня прошлого года 17:25
Южная Корея закупит еще 40 истребителей F-35 17:23
В 500 миллионах световых лет от Земли заметили "реактивный двигатель" 17:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Законы сентября затронут автомобилистов, заемщиков и семьи с детьми
Законы сентября затронут автомобилистов, заемщиков и семьи с детьми
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
26.08.2020 18:33
Рубрика: Происшествия

Лесной пожар в заповеднике "Утриш" под Анапой полностью потушен

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)

Пожар, в течение двух суток бушевавший под Анапой между населенными пунктами Большой и Малый Утриш, ликвидирован в 17.25. Об этом сообщили в среду вечером в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В Воронежской области крупный лесной пожар угрожает селу

- В тушении была задействована авиация МЧС России - самолеты Ил-76 и Бе200-ЧС, два вертолета Ми-8 и вертолет Ка-32, - информирует ведомство. - Сегодня авиацией МЧС совершено 228 сбросов воды общим объемом 1546 тонн. Всего к тушению привлекалась группировка РСЧС в количестве 486 человек и 86 единиц техники, в том числе от МЧС России - 210 человек личного состава и 35 единиц техники. В настоящее время действующих лесных пожаров на территории Краснодарского края нет.

Однако действие экстренного предупреждения по чрезвычайной пожарной опасности на Кубани сохраняется, поэтому МЧС призывает всех жителей к бдительности.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Лесные пожары

Главное сегодня

Путин о ситуации вокруг Башкирской содовой компании: "Где деньги?"
Голикова: Российскую вакцину от COVID-19 хотят приобрести 27 стран
Мишустин рассказал о нацпрограмме развития Дальнего Востока до 2024 года
Курс доллара превысил 76 рублей
Академик РАН: Пандемия коронавируса закончится к лету 2021 года
Минюст предложил передать в СК еще больше дел, связанных с детьми
Мошенники в Москве продавали пенсионерам лапшу под видом лекарств