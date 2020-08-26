Лесной пожар в заповеднике "Утриш" под Анапой полностью потушен

Пожар, в течение двух суток бушевавший под Анапой между населенными пунктами Большой и Малый Утриш, ликвидирован в 17.25. Об этом сообщили в среду вечером в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- В тушении была задействована авиация МЧС России - самолеты Ил-76 и Бе200-ЧС, два вертолета Ми-8 и вертолет Ка-32, - информирует ведомство. - Сегодня авиацией МЧС совершено 228 сбросов воды общим объемом 1546 тонн. Всего к тушению привлекалась группировка РСЧС в количестве 486 человек и 86 единиц техники, в том числе от МЧС России - 210 человек личного состава и 35 единиц техники. В настоящее время действующих лесных пожаров на территории Краснодарского края нет.

Однако действие экстренного предупреждения по чрезвычайной пожарной опасности на Кубани сохраняется, поэтому МЧС призывает всех жителей к бдительности.