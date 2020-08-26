В микрорайонах Симферополя установят 131 бак с водой

В частном секторе и во дворах многоквартирных домов Симферополя к моменту введения жестких графиков водоснабжения установят 131 емкость, для которых сейчас подготавливаются фундаменты. Об этом на брифинге заявила глава администрации Симферополя Елена Проценко.

Для баков закуплены необходимые комплектующие, в том числе краны. С их помощью воду смогут набирать одномоментно 10 человек. Места размещения баков уже определены - их адреса опубликуют на сайт администрации.

- До начала третьего этапа ограничительных мер (7 сентября) работы будут выполнены, - заверила Проценко. - Сейчас мы прорабатываем графики подвоза воды к емкостям. Мы ориентируемся на то, чтобы резервные баки всегда были с водой, но перед употреблением воду лучше кипятить. Никаких лимитов набора воды для населения устанавливать не будем. Наша главная задача - выдержать график подачи. Если наши жители увидят, что в определенные часы вода есть, они могут ее набрать для своих нужд. Таким образом, емкости станут резервуарами на экстренный случай.

Сейчас мэрия обсуждает с полицией и народным ополчением схему охраны резервных емкостей. Также прорабатывается вопрос заключения договоров с предприятиями, которые предоставят городу автоцистерны для подвоза воды. Всего нужно 35 водовозов, большую часть из которых заимствуют в других муниципалитетах.

- Сегодня ситуация с водообеспечением сложная, но мы вместе с профильными министерствами и "Водой Крыма" принимаем все меры, чтобы горожане были с водой , - заверила Елена Проценко. - Планов введения ЧС нет, на сегодня действует режим повышенной готовности. Этого пока достаточно.

Ранее Елена Проценко заявила, что автомойки Симферополя не будут отключаться от воды. Продолжат работать в обычном режиме и городские фонтаны.