В микрорайонах Симферополя установят 131 бак с водой

Новости

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о хищении у "Русстройбанка" 175 млн рублей 14:42
Россия поставит Казахстану больше 2 млн доз вакцины "Спутник V" 14:28
Норвежский ученый попытался вывезти из России коллекцию волос девушек 14:20
Шесть государств примут участие в учениях на Кавказе 14:19
Мосгорсуд подтвердил склонность экс-полковника Захарченко к побегу 14:15
Два человека погибли в ходе протестов в штате Висконсин 14:14
Французы переименовали роман "Десять негритят" Агаты Кристи 14:07
В ГД отказались обсуждать с Зеленским Крым даже в "пуэрториканском формате" 14:02
МиГ-31 перехватил патрульный самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем 13:58
В Кремле назвали "поспешными формулировками" заявления об отравлении Навального 13:56
В Казахстане перейдут ко второму этапу послабления карантинных мер 13:53
Роман Полански проиграл суд Киноакадемии 13:53
Сверхскоростной надводный беспилотник представили на "Армии-2020" 13:46
В Иране число жертв коронавируса превысило 21 тысячу 13:39
Более 70% педагогов Подмосковья прошли тестирование на антитела к COVID 13:35
Минск примет участие в обмене налоговой информацией со странами СНГ 13:33
Участие в благотворительной акции "Bosco для Друзей" станет пропуском на трибуны теннисного турнира 13:27
В Финляндии и Германии задумались о сокращении рабочего дня 13:22
Песков рассказал про обсуждения полномочий Госсовета 13:19
В Беларуси создали комиссию по проверке жалоб граждан на милицию 13:12
Уральская таможня задержала контрафактные смартфоны на 10 млн рублей 12:57
Мошенник в Москве обманул гражданина Китая на четыре миллиона рублей 12:55
В Крыму отменили запрет на спортивные соревнования и кинопоказы 12:48
В Минске заявили об интересе России к ВПК Беларуси 12:35
Жителям поврежденного при пожаре дома на западе Москвы предоставят жилье 12:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится ЕГЭ-2021
Как изменится ЕГЭ-2021
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
26.08.2020 13:21
Рубрика: Экономика

В микрорайонах Симферополя установят 131 бак с водой

Текст: Илья Изотов

В частном секторе и во дворах многоквартирных домов Симферополя к моменту введения жестких графиков водоснабжения установят 131 емкость, для которых сейчас подготавливаются фундаменты. Об этом на брифинге заявила глава администрации Симферополя Елена Проценко.

Фото: Сергей Винник/ РГ
В Крыму допустили пересмотр тарифов из-за ограничения водоснабжения

Для баков закуплены необходимые комплектующие, в том числе краны. С их помощью воду смогут набирать одномоментно 10 человек. Места размещения баков уже определены - их адреса опубликуют на сайт администрации.

- До начала третьего этапа ограничительных мер (7 сентября) работы будут выполнены, - заверила Проценко. - Сейчас мы прорабатываем графики подвоза воды к емкостям. Мы ориентируемся на то, чтобы резервные баки всегда были с водой, но перед употреблением воду лучше кипятить. Никаких лимитов набора воды для населения устанавливать не будем. Наша главная задача - выдержать график подачи. Если наши жители увидят, что в определенные часы вода есть, они могут ее набрать для своих нужд. Таким образом, емкости станут резервуарами на экстренный случай.

Сейчас мэрия обсуждает с полицией и народным ополчением схему охраны резервных емкостей. Также прорабатывается вопрос заключения договоров с предприятиями, которые предоставят городу автоцистерны для подвоза воды. Всего нужно 35 водовозов, большую часть из которых заимствуют в других муниципалитетах.

- Сегодня ситуация с водообеспечением сложная, но мы вместе с профильными министерствами и "Водой Крыма" принимаем все меры, чтобы горожане были с водой , - заверила Елена Проценко. - Планов введения ЧС нет, на сегодня действует режим повышенной готовности. Этого пока достаточно.

Ранее Елена Проценко заявила, что автомойки Симферополя не будут отключаться от воды. Продолжат работать в обычном режиме и городские фонтаны.

В регионах Экономика ЖКХ Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь

Главное сегодня

В ГД отказались обсуждать с Зеленским Крым даже в "пуэрториканском формате"
В Минобороны заявили о полном искоренении дедовщины
ЦИК получил 14 тысяч заявлений на онлайн-голосование на выборах в Госдуму
МиГ-31 перехватил патрульный самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Кабмин снял ограничения на въезд иностранных спортсменов и тренеров
Топ-50 профессий, требующих профобразования
Названы самые дешевые направления для полетов по России в сентябре