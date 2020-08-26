Россия поставит в Казахстан вакцину от коронавируса

Россия будет поставлять в Казахстан вакцину от коронавируса, разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Соответствующее соглашение республика заключила с Российским фондом прямых инвестиций. Об этом информирует пресс-служба премьер-министра Казахстана.

Подчеркивается, что Россия поставит вакцину в Казахстан только после завершения всех исследований.

"При этом, иммунизация для казахстанцев, входящих в группы риска, будет проводиться на бесплатной и добровольной основе и возможна только после прохождения вакциной всех стадий клинических испытаний", - говорится в сообщении.

Первая в мире вакцина от коронавируса в августе была зарегистрирована в России - она получила название "Спутник V". Для работы над вакциной против COVID-19 использовалась технологическая платформа, основанная на использовании двух штаммов человеческих аденовирусов в качестве векторов, доставляющих в организм генный материал нового коронавируса. Эта технология хорошо изучена и многократно доказала полную безопасность.

Во время проведения клинических испытаний вакцины не было выявлено серьезных побочных эффектов.