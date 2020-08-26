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26.08.2020 13:56
Рубрика: Власть

В Кремле назвали "поспешными формулировками" заявления об отравлении Навального

Текст: Кира Латухина

В Кремле заинтересованы в установлении причин случившегося с блогером Алексеем Навальным - российским гражданином, находящимся в коме - и категорически не согласны с "поспешными формулировками" о его отравлении. Пока что это одно из предположений - ведь отравляющее вещество так и не было найдено.

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"Многочисленные анализы, которые были сделаны нашими медиками, к сожалению, не помогли установить наличие в организме пациента вещества, которое могло стать причиной такого состояния. Нам неизвестно, удалось ли по состоянию на сейчас германским медикам установить это вещество", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом оценки абсолютно одинаковы и у российских врачей, и у медиков из ФРГ, добавил он.

"Мы также заинтересованы в том, чтобы понять и определить, что случилось с больным, но пока мы это сделать не можем", - подчеркнул представитель Кремля. "Различные поспешные формулировки, которые так обильно используются - что с высокой долей вероятности это отравление и так далее - мы терпеливо к этому относимся, но категорически не согласны на данной стадии", - сказал он.

"Надо найти отравляющее вещество. Как мы можем говорить об отравлении, если нет отравляющего вещества?" - задал резонный вопрос пресс-секретарь главы государства.

На вопрос, может ли эта ситуация ухудшить отношения Москвы с Западом, Песков сказал, что не хотелось бы: "Для этого нет никакой причины".

"Мы категорически против того, чтобы кто-то приклеивал ярлыки к ситуации - то есть называл отравлением то, что окончательно не подтверждено как отравление", - продолжил представитель Кремля. "Это российский гражданин, находящийся в коме, и мы хотели бы выяснить, что стало причиной комы. Еще раз повторяю: мы однозначно абсолютно заинтересованы не меньше других понять, что привело к коме находящего сейчас на излечении в берлинской больнице пациента", - заключил он.

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Комментируя заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что это могло быть провокацией Запада, Песков напомнил, что версия отравления с самого начала рассматривалась в качестве одной из первых российскими медиками. "Гипотетически рассуждая, если бы мы пришли к окончательному выводу о том, что это отравление и было бы установлено отравляющее вещество, то, конечно, это повод задуматься, в чьих интересах это было. Наверное, это рассуждения в русле таких оценок", - считает представитель Кремля.

"Пока это лишь одно из предположений", - заметил пресс-секретарь президента. Ответа на этот вопрос нет, потому что нет отравляющего вещества и не установлены точные причины комы, заключил он.

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