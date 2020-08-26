Вышел русский трейлер эротического триллера "Все оттенки Токио"

Провокационный эротический триллер "Все оттенки Токио" (Lost Girls and Love Hotels) выходит в российский прокат.

В главной роли - звезда "Настоящего детектива" и новых "Спасателей Малибу" Александра Даддарио, от которой, по традиции, глаз не отвести.

Ролик, содержащий некоторые фривольности (на что русским названием локализаторы намекают) доступен на YouTube.

Режиссер - швед-многостаночник Уильям Олссон ("Американская интрижка"). Cценарной адаптацией собственного романа-бестселлера озаботилась канадка Кэтрин Ханрахан.

"Пытаясь сбежать от прошлого, Маргарет переезжает в Японию. Днем она преподает английский, а ночью ищет впечатлений в экзотической жизни Токио с его шумными барами, опасными связями и отелями любви", - дает выжимку волнующего эротрипа девицы синопсис.

Далее он радует скучающих домохозяек следующим поворотом: однажды в городе пропадает очень похожая на нее девушка, тогда как саму Маргарет "затягивает безумный роман с загадочным красавцем-якудза, который втягивает ее в мир запретных наслаждений".

В других ролях - Кэрис ван Хаутен (Мелисандра из "Игры престолов"), Такэхиро Хира ("Харакири 3D"), Кейт Кастонгуэй ("Больница Никерброкер"), Питер Марк Кендалл ("Готэм").

На экранах - с 1 октября.