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Вышел русский трейлер эротического триллера "Все оттенки Токио"

Новости
    26.08.2020, 14:12
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Провокационный эротический триллер "Все оттенки Токио" (Lost Girls and Love Hotels) выходит в российский прокат.

Фото: youtube.com/ Netflix
Трейлер: вышел фильм о создании сериала "Ведьмак"

В главной роли - звезда "Настоящего детектива" и новых "Спасателей Малибу" Александра Даддарио, от которой, по традиции, глаз не отвести.

Ролик, содержащий некоторые фривольности (на что русским названием локализаторы намекают) доступен на YouTube.

Режиссер - швед-многостаночник Уильям Олссон ("Американская интрижка"). Cценарной адаптацией собственного романа-бестселлера озаботилась канадка Кэтрин Ханрахан.

Фото: youtube.com/ ChannelParadiseGroup
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"Пытаясь сбежать от прошлого, Маргарет переезжает в Японию. Днем она преподает английский, а ночью ищет впечатлений в экзотической жизни Токио с его шумными барами, опасными связями и отелями любви", - дает выжимку волнующего эротрипа девицы синопсис.

Далее он радует скучающих домохозяек следующим поворотом: однажды в городе пропадает очень похожая на нее девушка, тогда как саму Маргарет "затягивает безумный роман с загадочным красавцем-якудза, который втягивает ее в мир запретных наслаждений".

В других ролях - Кэрис ван Хаутен (Мелисандра из "Игры престолов"), Такэхиро Хира ("Харакири 3D"), Кейт Кастонгуэй ("Больница Никерброкер"), Питер Марк Кендалл ("Готэм").

На экранах - с 1 октября.

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