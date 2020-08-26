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26 августа 2020 г.

Постановление губернатора Забайкальского края от 26 августа 2020 года № 120 "О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам снятия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края"

Постановляю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам снятия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края.

Исполняющий обязанности Губернатора Забайкальского края А.И.Кефер


Утверждены постановлением губернатора Забайкальского края от 26 августа 2020 года № 120

Изменения, которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам снятия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края

1. В постановлении Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 10 апреля 2020 года № 33, от 17 апреля 2020 года № 38, от 23 апреля 2020 года № 42, от 30 апреля 2020 года № 44, от 6 мая 2020 года № 47, от 8 мая 2020 года № 49, от 13 мая 2020 года № 50, от 22 мая 2020 года № 58, от 12 июня 2020 года № 73, от 16 июня 2020 года № 77, от 1 июля 2020 года № 80, от 3 июля 2020 года № 81, от 7 июля 2020 года № 84, от 9 июля 2020 года № 85, от 9 июля 2020 года № 86, от 15 июля 2020 года № 87, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101):

1) в комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденном указанным постановлением:

а) пункт 5 признать утратившим силу;

б) пункт 9 признать утратившим силу;

в) в подпункте 1 пункта 15 слова "(допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий)" исключить;

г) приложение № 2 признать утратившим силу;

2) в графе 2 строки 2.7 плана неотложных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) приложения № 1 к указанному постановлению слова "Запретить культурно-массовые и спортивные мероприятия" исключить.

2. В постановлении Губернатора Забайкальского края от 9 июля 2020 года № 85 "О некоторых вопросах снятия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 15 июля 2020 года № 87, от 15 июля 2020 года № 89, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101):

1) преамбулу после слов "2020 года № 5802" дополнить словами ", заместителя Главного государственного санитарного врача по Забайкальскому краю от 21 августа 2020 года № 6484";

2) пункт 1 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:

"16) по организации конференции и выставок при условии соблюдения методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0198-20 "Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности", утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 26 июня 2020 года.";

3) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Возобновить на территории Забайкальского края проведение деловых мероприятий с числом участников более 50 человек, а также культурных, спортивных, физкультурных, зрелищных и иных массовых мероприятий при условии:

1) очного присутствия граждан, в том числе участников, зрителей (далее - граждане), в местах проведения мероприятий, в том числе помещениях, в количестве не более 50 % численности от единовременной пропускной способности в месте проведения мероприятия, фактической вместимости (фактического количества посадочных мест в месте проведения мероприятия для граждан);

2) реализации билетов для граждан в целях заполнения не более 50 % численности от единовременной пропускной способности в месте проведения мероприятия, фактической вместимости (фактического количества посадочных мест в месте проведения мероприятия для граждан);

3) использования гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски с учетом требований об их смене не реже 1 раза в 3 часа и организации организаторами мероприятий сбора использованных масок; респираторы);

4) соблюдения социального дистанцирования (не менее 1,5 метра между гражданами);

5) соблюдения организаторами мероприятий и гражданами соответствующих методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0202-20 "Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров и концертных залов", утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 21 июля 2020 года; методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0198-20 "Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности", утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 26 июня 2020 года; Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного 31 июля 2020 года Министром спорта Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.";

4) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Хозяйствующим субъектам, осуществляющим проведение мероприятий, указанных в пункте I1 настоящего постановления, обеспечить выполнение мероприятий по подготовке к возобновлению деятельности с учетом требований настоящего постановления и постановления Губернатора Забайкальского края № 30, а также санитарно-эпидемиологических правил и методических рекомендаций, утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.".



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