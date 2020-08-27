АвтоВАЗ представил новую версию Granta Cross

Компания АвтоВАЗ объявила о старте производства Granta Cross с приставкой Quest.

Снаружи новая версия "вседорожного" универсала получила чёрные крышу, рейлинги, литые колёсные диски, корпуса наружных зеркал, а также шильдик на пятой двери с обозначением названия специальной серии модели. В салоне появилась оригинальная обивка кресел с логотипом серии Quest.

В стандартное оснащение Granta Cross Quest входит резиновый коврик багажника и две багажных сетки. Машина также оснащена парктроником и подогревом лобового стекла.

Стоимость и дата старта продаж Granta Cross Quest пока неизвестны. Сегодня цены на Granta Cross лежат в диапазоне от 590 900 до 682 900 рублей. Модель отличается увеличенным до 198 мм клиренсом, защитным пластиковым обвесом, специальными настройками шасси и отделкой интерьера.

Напомним, в сентябре начнутся продажи Largus Cross Quest. Доплата за спецверсию модели составит примерно 50 000 рублей. Lada Largus Cross Quest получил глянцево-чёрные корпуса боковых зеркал, колёса оригинального дизайна, шильдики Quest, а также дополнительную шумо- и виброизоляцию, новые сиденья с боковой поддержкой, трёхступенчатый подогрев передних кресел.