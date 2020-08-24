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24.08.2020 13:00
Рубрика: Российский автопром

Самая дорогая версия Lada Largus Cross появится в продаже в сентябре

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

В конце июля АвтоВАЗ представил новую версию Lada Largus Cross. Появились подробности о дате начала продаж и ценах новинки.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Lada Largus Cross Quest получил дополнительную шумо- и виброизоляцию, новые кресла с боковой поддержкой с комбинированной отделкой из ткани и экокожи, трёхступенчатый подогрев передних сидений.

Внешне Largus Cross Quest отличается глянцево-чёрными корпусами зеркал заднего вида, колёсами оригинального дизайна и шильдиками с названием спецверсии. Двигатель и коробка передач остались прежними: 106-сильный мотор объёмом 1.6 литра работает в паре с 5-ступенчатой МКП.

AvtoVAZ News со ссылкой на опрошенных дилеров сообщает, что старт продаж новинки запланирован на 1 сентября 2020 года, автомобили уже начали поступать в шоу-румы марки.

Источник отметил, что первоначальные рекомендованные цены на Lada Largus Cross Quest были отозваны: предполагалось, что новинка окажется на 58 000 рублей дороже обычного Lada Largus Cross. По новой информации, разница составит 50 000 рублей.

Купить 5-местную версию Lada Largus Cross можно начиная от 795 900 рублей, 7-местный вариант - от 818 900 рублей.

#Lada