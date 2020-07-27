АвтоВАЗ анонсировал новый Largus Cross

АвтоВАЗ продолжает держать в напряжении поклонников универсалов Largus, ожидающих новостей об обновлении модели. Снимки рестайлингового автомобиля то и дело появляются в Сети, но компания продолжает хранить молчание относительно перспектив новинки. Более того, когда уже никто не удивился бы новостям о Largus FL, автогигант как ни в чем не бывало анонсировал выход на российский рынок спецверсии кросс-универсала под говорящим названием Quest. Действительно, разгадать истинные планы компании касательно популярной модели становится все сложнее.

Автомобиль в специальном исполнении Quest получил улучшенную шумоизоляцию, оригинальные колесные диски, черные глянцевые корпуса наружных зеркал и шильды с обозначением названия специальной серии модели, сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа. Отдельно отмечается, что передние сиденья получили более развитый профиль, отделку из ткани и экокожи и трехступенчатый подогрев.

"Lada Largus Cross Quest готов доставлять радость, впечатления, продукты из супермаркета или всю семью на природу", - рекомендовали машину в компании.

Стоимость спецверсии не сообщается. Стандартный Largus Cross с 5-местным салоном стоит 795 900 рублей, с 7-местным - 818 900.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ приостановил конвейер до 16 августа. Все работники предприятия ушли в корпоративный отпуск. При этом дефицита машин у дилеров компания планирует избежать, поскольку ранее был создан запас машин. Известно, что во время отпуска на заводе пройдет плановая модернизация оборудования и необходимый ремонт.

Не исключено, что после корпоративного отпуска АвтоВАЗ и начнет выпуск Largus FL. По крайней мере, по информации "РГ", продажи новинки стартуют осенью.