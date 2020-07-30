Названа цена на новый Lada Largus Cross Quest

Купить семиместный Lada Largus Cross в новом специальном исполнении Quest можно будет по цене от 876 900 рублей. Об этом со ссылкой на источник в дилерской сети бренда сообщает AvtoVAZ News.

Lada Largus Cross Quest был представлен 27 июля. Внешне универсал практически не отличается от обычного, но получил дополнительный пакет шумо- и виброизоляции, новые передние кресла с развитой поддержкой и трёхступенчатым подогревом, комбинированную отделку из ткани и экокожи. Силовой агрегат изменений не претерпел.

В настоящее время АвтоВАЗ находится в корпоративном отпуске, который заканчивается 16 августа. Вероятно, после возобновления работы завод сообщит о старте производства и огласит официальный прайс на новинку. Ожидается, что вскоре после этого должна состояться премьера обновлённого Lada Largus.

В настоящее время цена на пятиместный Lada Largus Cross начинается от 795 900 рублей, семиместная версия кросс-версии универсала стоит 818 900 рублей. Если верить опубликованному прайсу, то исполнение Quest на 58 000 рублей дороже обычного.