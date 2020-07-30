Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
30.07.2020 16:14
Рубрика: Легковые авто

Названа цена на новый Lada Largus Cross Quest

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Lada Фото: Пресс-служба Lada
Фото: Пресс-служба Lada

Купить семиместный Lada Largus Cross в новом специальном исполнении Quest можно будет по цене от 876 900 рублей. Об этом со ссылкой на источник в дилерской сети бренда сообщает AvtoVAZ News.

Фото: Auto.ru
В России выставили на продажу названную "догонялкой" КГБ "Волгу"

Lada Largus Cross Quest был представлен 27 июля. Внешне универсал практически не отличается от обычного, но получил дополнительный пакет шумо- и виброизоляции, новые передние кресла с развитой поддержкой и трёхступенчатым подогревом, комбинированную отделку из ткани и экокожи. Силовой агрегат изменений не претерпел.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
КамАЗ зарегистрировал загадочную аббревиатуру

В настоящее время АвтоВАЗ находится в корпоративном отпуске, который заканчивается 16 августа. Вероятно, после возобновления работы завод сообщит о старте производства и огласит официальный прайс на новинку. Ожидается, что вскоре после этого должна состояться премьера обновлённого Lada Largus.

В настоящее время цена на пятиместный Lada Largus Cross начинается от 795 900 рублей, семиместная версия кросс-версии универсала стоит 818 900 рублей. Если верить опубликованному прайсу, то исполнение Quest на 58 000 рублей дороже обычного.

Фото: Пресс-служба Lada
#Lada