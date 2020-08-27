Кроссовер в стиле роскошных яхт. Duster превратили в кабриолет

В Румынии представили Dacia Duster в кузове кабриолет. Проект построен местной фирмой AutoK9 за четыре месяца.

Dacia Duster лишился крыши и двух задних дверей, но при этом получил силовую поперечину за задними сиденьями и расширенные колёсные арки. Что касается складного матерчатого верха, то он скрыт в багажном отсеке.

Помимо этого, белоснежный автомобиль имеет видоизменённую решётку радиатора, оригинальные противотуманные фары, увеличенные литые диски чёрного цвета, вертикальный тачскрин по типу Tesla и дорогую отделку салона в стиле яхт - сочетание светлой кожи и натурального дерева.

Фото: www.autok9.ro

Доработка бюджетного кроссовера обошлась тюнерам в 30 000 евро, что соответствует примерно 2 700 000 рублей по нынешнему курсу.

В России кроссовер продаётся под французской маркой Renault. Цены на модель лежат в диапазоне от 777 000 до 1 161 000 рублей. Машина предлагается в передне- и полноприводных версиях с бензиновыми двигателями мощностью 114 и 143 л.с., а также c 109-сильным турбодизелем.

Ранее "Российская газета" публиковала первый снимок предположительно российской версии нового Renault Duster.