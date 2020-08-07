Новый Renault Duster для России: первое фото

"Российская газета" публикует фотографию предположительно российской версии нового Renault Duster. Модель выдаёт характерная боковина. Снимком автомобиля поделился с нами пользователь соцсети ВКонтакте Роман Кожухов.

Кроссовер, частично "одетый" в маскировочную плёнку, был замечен на федеральной трассе М4 "Дон" при въезде в Москву. По всей видимости, тестовый прототип проходит дорожные и доводочные испытания.

Судя по всему, на конвейер московского завода Renault встанет вариант, приближенный к европейской версии, а не к бразильской (как предполагалось ранее).

Renault Duster второго поколения базируется на модернизированной платформе B0. Кроссовер должен получить оригинальные переднюю и заднюю часть кузова, а также интерьер в стиле Renault Arkana.

Ранее сообщалось о том, что работы по проекту нового Renault Duster для российского рынка продолжаются согласно графику.

Напомним, последний рестайлинг модели в России случился в 2015 году. Сегодня Renault Duster в нашей стране стоит от 777 000 до 1 161 000 рублей. Автомобиль предлагается в передне- и полноприводных модификациях с "атмосферниками" мощностью 114 и 143 л.с., а также 109-сильным турбодизелем.

Renault Duster стабильно входит в десятку самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России. По итогам первого полугодия 2020 года модель заняла четвёртую позицию - 12086 проданных машин. В прошлом месяце было реализовано 2916 автомобилей.