Новому Renault Duster в России быть. Компания опровергла слухи

Работы по обновлению Renault Duster для российского рынка, как сообщили в компании, продолжаются согласно графику. Таким образом, слухи о возможном закрытии проекта оказались неправдой.

"На сегодняшний день никаких отмен или изменений в продуктовом плане нет, всё согласно графику", - цитирует "ЗР" пресс-атташе по продуктовым коммуникациям Renault Россия Анну Гемиш.

Представитель Renault также отметила, что как только появится информация о дате выхода новинки, компания проинформирует об этом.

Ранее сообщалось о том, что проект по обновлению Renault Duster отложен и может быть закрыт из-за кризиса, вызванного пандемией.

Renault Duster - кроссовер с опциональной системой полного привода, в основе лежит платформа B0. Последний рестайлинг модель в российской спецификации прошла в 2015 году. Согласно предположениям, грядущее обновление кроссовера будет проведено по бразильскому сценарию.

Цена на Duster в настоящее время начинается от 777 000 рублей.