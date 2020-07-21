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21.07.2020 10:01
Рубрика: Легковые авто

Новый Renault Duster для России: проект отложен и может быть закрыт

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Renault. Фото: Пресс-служба Renault.
Фото: Пресс-служба Renault.

Сборка нового Renault Duster для нашего рынка на заводе "Рено Россия" должна была стартовать в августе 2020 года, но свои коррективы внесла пандемия. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает AvtoVAZ News.

На конвейер московского завода Renault должен был встать вариант, "максимально приближенный к бразильской версии". Другими словами, говорить о полноценной смене поколений кроссовера не приходится. Скорее, это можно охарактеризовать как глубокий рестайлинг.

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Проект был отложен из-за введения карантинных мер на неопределённое время. И нет уверенности в том, что работы по нему возобновятся вновь.

В настоящее время цена на Renault Duster в России начинается от 777 000 рублей. Кроссовер предлагается в передне- и полноприводных версиях с бензиновыми моторами мощностью 114 и 143 л.с., а также 109-сильным дизелем.

По итогам первого полугодия Renault Duster занимает четвёртую позицию в списке самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России.

#Renault