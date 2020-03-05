Каким будет новый Renault Duster для России

Компания Renault представила на бразильском рынке Duster 2021 модельного года. Именно этот вариант, судя по всему, можно чуть позже ожидать и в России.

Внешне автомобиль напоминает "собрата", уже представленного в Европе: новый, более "мускулистый" дизайн, передние фары с характерными для Renault светодиодными дневными ходовыми огнями в форме буквы "C". Благодаря уменьшению угла лобового стекла улучшилась аэродинамика. В Бразилии доступна версия с увеличенным дорожным просветом - 237 мм (в европейской версии он на 27 мм меньше).

Фото: Пресс-служба Renault.

Внутреннее оснащение также стало иным. Duster получил новую современную функциональную приборную панель и 8-дюймовый мультимедийный центр Easy Link с поддержкой Android Auto и Apple Carplay. Через Bluetooth к нему можно подключить до шести сотовых телефонов одновременно.

На экран центра выводится изображение с четырех камер Multiview, которые показывают обзор с четырех сторон автомобиля. Эта опция поможет в условиях бездорожья. В числе систем безопасности, которыми оснастили автомобиль - предупреждение о нахождении автомобиля в мертвой точке, которое включает подсветку на наружных зеркалах, а также сумеречный датчик для автоматического включения фар.

Передние сиденья с боковой поддержкой стали более комфортными для водителя. Также в модели обновили систему кондиционирования.

Фото: Пресс-служба Renault.

Новый Duster также получил ключ-карту Hands Free, с помощью которого можно разблокировать автомобиль на подходе к нему. Объем багажника - самый большой в классе, 475 литров.

На бразильском рынке кроссовер будет представлен с атмосферным 1,6-литровым двигателем SCe со штатной системой Start&Stop, работающим на бензине (мощностью 118 л.с.) и этаноле (120 л.с.). Силовой агрегат идет в паре с пятиступенчатой МКП и вариатором, с передним приводом.

Фото: Пресс-служба Renault.

Позже производитель выпустит на рынок версию с турбированным 1,3-литровым мотором и полным приводом.

Стоимость Duster - от 15 700 до 19 200 долларов. Продажи уже начались. Автомобиль представлен в четырех версиях: Zen, Zen CVT X-Tronic, Intense CVT X-Tronic и Iconic CVT X-Tronic. Когда новый Duster появится в России - вопрос открытый.

Ранее стало известно, что бюджетный Renault Kwid доберется до Европы под брендом Dacia. Кроме того, компания представила концепт-трансформер Morphoz.