Мурашко: В России проходят регистрацию еще три вакцины от коронавируса

На российском рынке будет присутствовать несколько вакцин от COVID-19. Регистрацию в России проходит еще три вакцины. Об этом сообщил сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Министр уточнил, что это отечественные и зарубежные разработки, производство которых планируется запустить в России.

Мурашко не сказал, о каких именно производителях и вакцинах идет речь, однако сами разработчики ранее сообщали, что планируют производить свои вакцинные препараты для профилактики COVID-19 на зарубежных площадках, в том числе, и в России.

В частности, компания "Петровакс" стала партнером крупной биотехнологической компании CanSinoBIO (Китай), и сейчас готовит проведение третьей, заключительной стадии клинических исследований китайской вакцины на добровольцах. Минздрав выдал соответствующее разрешение. Если тестирование завершится успешно, "Петровакс" будет производить вакцину, разработанную в Китае, на своих производственных мощностях в Подмосковье.

Также третью, заключительную фазу клинических исследований начинает в России и крупнейшая британо- шведская компания АстраЗенека, участвовавшая в разработке вакцины совместно с Оксфордским университетом. Эта вакцина в случае успешного завершения тестирования и регистрации в России, будет производиться в Ярославле компанией "Р-Фарм".

В сентябре планируется завершить процедуру регистрации вакцины "ЭпиВакКорона", разработанной в ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал генеральный директор Центра "Вектор" Ринат Максютов. Сейчас продолжаются ее клинические испытания с участием добровольцев.