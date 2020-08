Обзор Galaxy Buds Live: фасолька от Samsung

Если бы существовала премия за самый необычный дизайн беспроводных наушников, то в 2020 году ее точно бы получила компания Samsung. На мероприятии Galaxy Unpacked южнокорейцы показали Galaxy Buds Live - беспроводные наушники крайне необычной формы, с виду напоминающие фасолинки. Давайте посмотрим, что представляет собой новинка, за которую просят 13990 рублей.

Комплектация, эргономика и внешний вид

Наушники предстают перед покупателем в коробочке, которая целиком зависит от выбранного вами цвета. Galaxy Buds Live могут быть белые, бронзовые или черные - цвета точно такие же, как и у серии Galaxy Note20. В этом году мне очень нравится именно бронзовый цвет. Кто-то может сказать, что он больше предназначен для девушек, но я очень советую пойти и посмотреть на него в любом фирменном магазине южнокорейцев. Конечно, белый и черный цвета тоже хороши, но бронзовый определенно будет трендом этого сезона. Также в комплектацию входят: сам кейс, куда убраны "фасолинки", провод USB Type C для зарядки и набор бумажек-инструкций.

Galaxy Buds Live не только хорошо выглядят, но и ими очень удобно пользоваться. "Фасолинки" точно повторяют изгиб ушной раковины и хорошо сидят как в больших, так и в маленьких ушах. Даже если вы будете трясти головой изо всех сил, они все равно не выпадут.

Поскольку наушники сидят очень плотно, в жарких условиях ухо может сильно вспотеть и тогда наушник выскользнет при резком движении. Но южнокорейские инженеры и здесь подошли к вопросу с умом: в наушнике сделано отверстие для вентиляции. "Фасолинки" отсекают низкочастотный шум до 700 Гц и делают это весьма успешно.

К дизайну футляра тоже никаких претензий - он выполнен в форме прямоугольника со скошенными краями. А благодаря надписям L и R вы точно не запутаетесь куда именно и какой наушник положить. Наушники примагничиваются к футляру и не выпадают из него, даже если вы будете трясти футляр в открытом состоянии. При этом беспроводная зарядка занимает 2,5 часа, а за 5 минут наушники получают почти час работы.

Управление

Управление наушниками осуществляется с помощью приложения Galaxy Wearable. Последнее доступно как для владельцев Samsung, так и для поклонников техники Apple. При первом сопряжении со смартфонов наушники подключаются к смартфону автоматически.

Рассмотрим основные опции, которые доступны в приложении:

Активное шумоподавление. Владельцы Galaxy Buds Live могут как включить, так и выключить шумоподавление в зависимости от ситуации. Например, если вы находитесь на шумной улице, то логично было бы включить эту опцию, чтобы избавить себя от лишних шумов, а если вы работаете в тишине дома, то она, наоборот, будет лишней.

Эквалайзер. Это меню позволяет поиграть со звуком. Например, сделать его чуть более мягким, добавить больше низких звуков или наоборот, высоких. Так же можно выбрать динамичный или стандартный режим. Каждая их этих настроек воспроизводит мелодию совершенно по-разному, и вы можете выбрать именно тот пункт, который вам по душе.

Средства сенсорного управления. Здесь показывается, как управлять наушниками. Например, для приостановки воспроизведения мелодия достаточно тапнуть по наушнику пальцем один раз, чтобы запустить мелодию - нужно нажать также один раз. Двойной тап по наушнику включает следующую мелодию в плейлисте, тройной - предыдущую. Для отклонения вызова коснитесь и удерживайте палец на наушнике.

Также можно включить или выключить прочтение уведомлений вслух, настроить быстрое подключение наушников, включить игровой режим. А функция поиска включит на наушнике достаточно громкий "пищащий" звук - удобно, если вы "посеяли" наушник где-то в квартире и не можете вспомнить, где именно.

Качество звука и голоса

В плане проигрывания музыки к наушникам нет никаких вопросов. C басами у фасолинок полный порядок - композиция Queen We Will Rock You звучит мощно и весьма энергично. Электронная музыка вроде The Prodigy - You Will Be Under My Wheels, где есть много электронных звуков, также играет чисто. К воспроизведению альтернативной музыки вроде композиций финской группы The Rasmus у меня также не осталось никаких претензий. Наушники поддерживают кодек AAC и это особенно оценят фанаты Apple-музыки, а также кодек Samsung Scalable Codec. Разницы - играет ли музыка на iOS или на Android - вы не услышите.

А вот касается голоса, то собеседники отмечают, что через Galaxy Buds Live он приобретает металлические нотки. Это связано c тем, что то, что вы говорите, "снимается" через кость и затем преобразуется в голос цифровым способом. При этом человек на другом конце провода слышит вас прекрасно. Допускаю, что "металлические нотки" уберут спустя несколько обновлений.

Впечатления

Galaxy Buds Live - отличные наушники и цена в 13990 рублей полностью оправдана. Во-первых, их удобно носить. В отличие от многих других наушников, как я уже упоминал, они не выпадают из ушей. Во-вторых, они "заметные" - люди видят, что у вас именно Buds, а не китайская копия сами знаете каких наушников. К качеству воспроизведения музыки также никаких претензий нет. Ну и конечно, стоит отметить хорошую шумоизоляцию и удобное управления.