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27.08.2020 14:02
Рубрика: Российский автопром

Работник АвтоВАЗа продавал машины прямо на конвейере

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

На заводе АвтоВАЗа в Тольятти удалось раскрыть мошенническую схему по продаже служебных автомобилей. Об этом сообщает корпоративное издание "Волжский автостроитель".

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
У дилеров АвтоВАЗа наблюдается дефицит автомобилей Lada

Служебный автопарк АвтоВАЗа регулярно обновляется, а машины с пробегом продаются работникам в рамках корпоративной программы. Транспортные средства, которые находятся в хорошем состоянии, предлагаются по привлекательной цене.

Отмечается, что в ходе проверки выяснилось, что один из сотрудников завода на протяжении полугода принимал предварительные заказы и платежи на уже списанные автомобили, обещая сделать скидку. Он также брал у коллег деньги за то, чтобы конкретная машина не ушла другому работнику.

Минимальная предоплата составила 22 000 рублей, самая большая - 416 000 рублей. В общей сложности мошенник получил 972 000 рублей. Работник (на момент задержания) успел потратить денежные средства. Его приговорили к четырём годам лишения свободы. Преступника обязали возместить пострадавшим финансовый ущерб.

"Разумеется, он лишь убедительно прикидывался человеком, в чьих силах было помочь приобрести со значительной скидкой через профсоюз предприятия списанные легковушки Lada", - отмечается в сообщении заводской газеты.

Ранее называлась сумма хищений на АвтоВАЗе за последние годы. Благодаря службе безопасности предприятия количество попыток кражи и сумма потенциального ущерба сокращаются.

#Lada