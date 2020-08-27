Стало известно, сколько украли у АвтоВАЗа за последние годы

Названа сумма хищений на АвтоВАЗе за период с 2018 по 2020 годы. Компания пока полностью не может победить кражи комплектующих с территории предприятия.

Как сообщает корпоративное издание "Волжский автостроитель", в первом полугодии 2018 года сотрудниками службы безопасности завода было пресечено 494 фактов хищения товарно-материальных ценностей на общую сумму 3,89 млн рублей.

В первом полугодии 2019 года предотвратили 513 попыток на сумму 3,27 млн рублей. За аналогичный период 2020 года - 189 попыток на сумму 1,17 млн рублей.

Отмечается, что количество попыток хищений и сумма потенциального ущерба сокращаются. За первое полугодие текущего года общий экономический эффект от деятельности службы безопасности АвтоВАЗа составил более 1,9 млрд рублей. По Группе АвтоВАЗ - более 2,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось о том, что работникам АвтоВАЗа временно поднимут заработную плату за счёт "чёрных" суббот.