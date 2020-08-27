Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
27.08.2020 10:03
Рубрика: Российский автопром

Стало известно, сколько украли у АвтоВАЗа за последние годы

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Названа сумма хищений на АвтоВАЗе за период с 2018 по 2020 годы. Компания пока полностью не может победить кражи комплектующих с территории предприятия.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
"Калашников" представил электробайк с дизайном классического ИЖ-49

Как сообщает корпоративное издание "Волжский автостроитель", в первом полугодии 2018 года сотрудниками службы безопасности завода было пресечено 494 фактов хищения товарно-материальных ценностей на общую сумму 3,89 млн рублей.

В первом полугодии 2019 года предотвратили 513 попыток на сумму 3,27 млн рублей. За аналогичный период 2020 года - 189 попыток на сумму 1,17 млн рублей.

Отмечается, что количество попыток хищений и сумма потенциального ущерба сокращаются. За первое полугодие текущего года общий экономический эффект от деятельности службы безопасности АвтоВАЗа составил более 1,9 млрд рублей. По Группе АвтоВАЗ - более 2,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось о том, что работникам АвтоВАЗа временно поднимут заработную плату за счёт "чёрных" суббот.

#Lada