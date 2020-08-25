Работникам АвтоВАЗа временно поднимут зарплату

АвтоВАЗ ввёл рабочие субботы на своём основном заводе в Тольятти. Так называемые "чёрные" субботы значительно поднимут заработную плату сотрудникам.

Как пишет паблик "Нетипичный АвтоВАЗ", зарплата работников АвтоВАЗа, которые будут задействованы в производстве по субботним сменам, может вырасти сразу на 36%.

Дополнительные смены введены 22 и 29 августа, а также во все субботы следующего месяца - 5, 12, 19 и 26 сентября. Оплата за эти дни вазовским коллективным договором предусмотрена по двойному тарифу.

Напомним, Группа АвтоВАЗ отказалась от премий и индексации зарплат сотрудникам. Компания вернётся к рассмотрению данного вопроса в октябре текущего года.

АвтоВАЗ вынужден работать по субботам из-за крупного госзаказа на поставку 15 тысяч машин. Подключены все автосборочные подразделения завода - производство автомобилей ПАП B0, на котором выпускают Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan и Sandero, конвейер Lada Granta и Datsun, линия сборки Lada 4х4.

На АвтоВАЗе также отменили переход на четырёхдневку. Такое решение было принято в связи с обеспеченностью предприятия заказами на продукцию в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что в дилерской сети Lada наблюдается дефицит автомобилей. У дилеров отсутствует складской запас продукции.