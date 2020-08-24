У дилеров АвтоВАЗа наблюдается дефицит автомобилей Lada

Дилеры Lada столкнулись с серьёзным дефицитом автомобилей. Об этом "Российской газете" рассказали менеджеры нескольких салонов из разных регионов России.

В дилерской сети отсутствует складской запас продукции. Причинами являются простой площадок Группы АвтоВАЗ в рамках трехнедельного корпоративного отпуска и скачок спроса на новые автомобили в России после карантина.

Завод умеренно отгружает товарные экземпляры дилерам. В ближайшее время ситуация должна разрешиться. Дилеры принимают клиентские заявки на сентябрь-октябрь текущего года.

Скудные стоянки для товарных автомобилей подтверждаются и автором канала на Youtube VsyakoRazno.

В июле российский авторынок вырос почти на 7% в годовом выражении. В прошлом месяце дилеры Lada реализовали 31 709 автомобилей (+5,7%).

Тольяттинский автогигант набирает темп производства. В компании отменили введение сокращённой четырёхдневной рабочей недели.

Более того, АвтоВАЗ ввёл рабочие субботы - поступил крупный госзаказ на поставку 15 тысяч машин.