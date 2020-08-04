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04.08.2020 12:51
Рубрика: Российский автопром

Продажи Lada вышли на докризисный уровень и продолжают расти

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

АвтоВАЗ опубликовал статистику продаж автомобилей Lada. Компания сообщила, что ей удалось не только выйти на показатели до начала ограничений, введённых в результате пандемии, но и вырасти по отношению к июлю 2019 года.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Почему не покупают Lada Xray. АвтоВАЗ ошибся с моделью?

В прошлом месяце дилеры Lada реализовали 31 709 автомобилей, что по подсчётам АвтоВАЗа на 5.7% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Первое место по объёму проданных машин занимает семейство Lada Granta - 11 450 машин. Lada Vesta нашла 9 807 покупателей, на третьем месте расположился Lada Largus - 3 718 экземпляров. Напомним, в ближайшее время АвтоВАЗ начнёт продажи Largus Cross в новой спецверсии Quest с супертихим салоном.

С 21 июля 2020 года в России стартовали продажи внедорожника Niva под брендом Lada. В июле было продано 529 ребрендинговых машин и 310 единиц с шильдиком Chevrolet.

Исполнительный вице-президент АО "АвтоВАЗ" по продажам и маркетингу Оливье Морне отметил рост числа корпоративных заказов, которые также внесли вклад в общую ситуацию продаж автомобилей бренда.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
#Lada