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27.08.2020 19:56
Рубрика: Власть

Путину рассказали про пещеру саблезубого кота

Текст: Кира Латухина

При строительстве трассы "Таврида" была найдена древняя пещера, в которой раньше жили саблезубый кот и пещерный медведь. Об этом рассказали президенту в Крыму. Напомним, что сегодня Владимир Путин открыл автомобильное движение по трассе "Таврида" и проехал на ней на Aurus.

Фото: kremlin.ru
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Под ковшом экскаватора нашли полость, позвали специалистов, а там - пещера, которая была законсервированной полтора миллиона лет. Ей около 1,8 миллиона лет, рассказали главе государства.

Триста тысяч лет пещера была логовом для хищников - "там и какая-то гиена, и саблезубый кот, почему-то его так называют, и пещерный медведь, - они все туда стаскивали свои жертвы, и поэтому сейчас палеонтологи пытаются рассортировать, кому какая кость принадлежит", - рассказал президенту главный технолог.

Были также обнаружены уникальные микроорганизмы и минералы, которых нет в других частях страны, сто кубометров костных останков животных доледникового периода.

Министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что Крымский федеральный университет возьмет пещеру под патронаж и в будущем году обустроит, чтобы там смогли побывать туристы. "Очень хорошо. Интересно", - заметил Путин.

В регионах Власть Работа власти Госуправление Президент Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Пещера под строящейся крымской трассой "Таврида"

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