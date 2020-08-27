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27.08.2020 13:38
Рубрика: Происшествия

В Керчи из-за взрыва в многоэтажке ввели режим ЧС

Текст: Алексей Вакуленко
Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым
Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым

Комиссия по ЧС администрации Керчи признала чрезвычайной ситуацией техногенного характера муниципального уровня взрыв бытового газа и пожар в 10-этажном доме на улице Кирова. Об этом со ссылкой на главу МЧС Крыма Сергея Шахова сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
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- Границы зоны чрезвычайной ситуации установлены в пределах муниципального образования городской округ Керчь, - уточнил министр. - Соответствующее решение утверждено распоряжением главы администрации города Керчь.

В ведомстве напомнили, что вечером 26 августа на кухне 2-комнатной квартиры на девятом этаже 10-этажного дома по улице Кирова после взрыва на уровне двух последних этажей произошел пожар. Его спустя чуть более часа пожарные локализовали. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. На пожаре пострадала 51-летняя женщина. После взрыва спасатели эвакуировали 115 человек, в том числе 10 детей. Из-за пожара оказались частично обрушены перекрытия. Для мониторинга их технического состояния в Керчь доставили аппаратно-программный мобильный диагностический комплекс "Стрела-П".

Мэр Керчи Сергей Бороздин уточнил, что керчанам, проживавшим в пострадавших от взрыва домах на улице Кирова, 93 и 95 сегодня с 14 часов по графику организуют посещение квартир в сопровождении сотрудников МЧС, чтобы они смогли забрать необходимые вещи и документы.

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