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27.08.2020 14:14
Рубрика: Происшествия

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-мэра Челябинска

Текст: Татьяна Воробьева

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Челябинска, который обвиняется в получении двух с половиной миллионов рублей в виде взятки. "Дело в ближайшее время будет направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу", - сообщается на портале Генпрокуратуры РФ.

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Напомним, по версии следствия, с сентября 2015 года по апрель 2019-го, будучи мэром, а затем заместителем губернатора, фигурант вместе с начальником управления капстроительства администрации Челябинска получил от начальника строительной организации несколько "траншей" на общую сумму 2,5 миллиона рублей. В ответ фирме было обещано покровительство при размещении заказов, исполнении муниципальных контрактов на работы на территории столицы Южного Урала.

Бывшего мэра задержали в Магнитогорске 11 декабря 2019 года, где он жил после того, как покинул посты в правительстве региона. В декабре прошлого года его взяли под стражу, однако позже выпустили из СИЗО под домашний арест.

"Обвиняемый заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство", - уточняет Генпрокуратура.

На имущество и деньги бывшего градоначальника и его наложен арест близкого родственника на сумму более шестидесяти миллионов рублей. В отношении его соучастника расследование еще идет.

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