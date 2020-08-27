СМИ: Игроки НБА передумали досрочно завершать сезон

Игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) приняли решение продолжить матчи плей-офф, сообщает в своем микроблоге в Twitter журналист ESPN Эдриан Войнаровски.

Минувшей ночью были отменены несколько игр плей-офф НБА. Причиной стало недовольство баскетболистов очередным актом проявления насилия со стороны полиции в отношении афроамериканца - Джейкоба Блейка в Висконсине, который оказался в больнице в тяжелом состоянии после того, как полицейские выстрелили в него несколько раз. После этого ряд игроков команд НБА выступили за досрочное завершение сезона.