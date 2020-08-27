Sony объявила о предзаказе PlayStation 5. Оформить его смогут не все

Компания Sony на своем официальном сайте открыла страницу, на которой можно зарегистрироваться для того, чтобы получить возможность в числе первых оформить предзаказ на PlayStation 5.

Да, все именно так - запись в очередь на предварительный заказ. При этом до сих пор не известны ни цена, ни точная дата релиза консоли.

Еще одна важная деталь - заявку могут оставить только зарегистрированные в PSN геймеры, среди которых будут выбирать наиболее активных пользователей.

С чем связана такая особенная процедура, неизвестно. Возможно, из-за пандемии Sony попросту не успевает выпустить запланированное число приставок.