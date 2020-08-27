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Sony объявила о предзаказе PlayStation 5. Оформить его смогут не все

Текст:   Богдан Бобров
27.08.2020,  
13:40
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

Компания Sony на своем официальном сайте открыла страницу, на которой можно зарегистрироваться для того, чтобы получить возможность в числе первых оформить предзаказ на PlayStation 5.

Да, все именно так - запись в очередь на предварительный заказ. При этом до сих пор не известны ни цена, ни точная дата релиза консоли.

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Еще одна важная деталь - заявку могут оставить только зарегистрированные в PSN геймеры, среди которых будут выбирать наиболее активных пользователей.

С чем связана такая особенная процедура, неизвестно. Возможно, из-за пандемии Sony попросту не успевает выпустить запланированное число приставок.

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